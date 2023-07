Unfall Bergedorf: Im Tiguan durch Lohbrügge – Junge hinterlässt Trümmerfeld

Lohbrügge. Ein 16-Jähriger hat am Sonnabend in Lohbrügge bei einer unerlaubten Spritztour ohne Führerschein mit einem Auto mehrere Unfälle verursacht und dabei massiven Sachschaden angerichtet. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Der Jugendliche stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Zunächst hatten um 21.15 Uhr mehrere Zeugen die Polizei verständigt. Ihnen war eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die an der Lohbrügger Landstraße offenbar alkoholisiert in einen VW Tiguan einstiegen und losfuhren. Hinter dem Steuer soll eben jener 16-Jährige gesessen haben – der keinen Führerschein und noch weniger Fahrfähigkeiten besitzt, wie sich bei der Fahrt in Richtung Bergedorf-West herausstellte.

Im Tiguan durch Lohbrügge: Junge hinterlässt Trümmerfeld am Ladenbeker Furtweg

Nacheinander verursachte der Lohbrügger Jugendliche demnach vier Unfälle entlang des Ladenbeker Furtweg. Zunächst fuhr er ein Verkehrsschild um, zerstörte dann die Glasscheibe einer Bushaltestelle, bevor er ein Auto in ein zweites und danach ein drittes in ein viertes schob. In Höhe der Hausnummer 134, so rekapituliert es die Polizei, endete die Wahnsinnsfahrt vorläufig.

Die von den Zeugen verständigten Polizeibeamten versuchten sich auf die Spur der Jugendlichen zu begeben, entdeckten aber zunächst nur die Trümmerteile auf dem Ladenbeker Furtweg und den verlassenen, verbeulten VW Tiguan. Zunächst fehlte von dem 16-Jährigen jede Spur, den die Polizei aber unweit des Unfallorts doch aufgreifen konnte. Wie sich herausstellte, hatte der Jugendliche reichlich Alkohol getrunken und stand mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei saß der 16-Jährige nicht allein im Fahrzeug, sondern wahrscheinlich mit zwei weiteren Personen. Der Wagen, den er fuhr, gehört übrigens dem Lebensgefährten seiner Mutter.

