Polizei Bergedorf: Drogendealer hat Kokain in der Unterhose – Festnahme

Marihuana-Geruch aus Auto verrät zwei junge Männer (20, 19) bei Verkehrskontrolle. Was noch in der Unterwäsche versteckt war.

Lohbrügge. Bei diesem russisch-deutschen Drogendealer-Doppel schauten die Ermittler sehr detailliert und tiefergehend hin: Am Dienstagabend wurden zwei junge Männer (20 und 19) aus Lohbrügge und Neuallermöhe bei einer Verkehrskontrolle vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, im größeren Stil mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Angehalten wurden die beiden jungen Männer in einem Nissan am Dienstag um 21.50 Uhr an der Ecke Am Beckerkamp/Habermannstraße. Sofort fiel den Beamten der frappierende Marihuana-Geruch aus dem Innenraum des Kleinwagens auf, weshalb sie sich sowohl den Fahrer (20) als auch den Beifahrer (19) etwas genauer anschauten.

Drogenversteck in der Unterwäsche: Was die Polizei beim Beifahrer außerdem fand

Der 20-Jährige hatte in seiner Bauchtasche einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag – mutmaßlich Dealergeld. Eindeutiger wurde es bei dem 19-Jährigen: Der hatte nämlich nach Polizeiangaben „in der Unterwäsche“, vermutlich also der Unterhose, Marihuana und sogar etwas Kokain versteckt. Platz blieb außerdem noch für eine Feinwaage. Die Polizei beschlagnahmte darüber hinaus die Mobiltelefone der beiden Verdächtigen, die zunächst für weitere Vernehmungen ins Billstedter Polizeikommissariat 42 gebracht wurden.

Nachdem die Staatsanwaltschaft es abgesegnet hatte, wurden auch die Wohnungen der Verdächtigen am Brüdtweg sowie an der Walter-Becker-Straße durchsucht. Dabei wurden weiteres mutmaßliches Drogengeld sowie kleinere Mengen an Rauschmitteln sichergestellt.