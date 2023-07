Kaiser-Wilhelm-Platz TikTok-Challenge? Brunnen in Bergedorf schäumt wieder

Ob Spülmittel, Haarshampoo oder Waschmittel: Der Sievers-Brunnen am Kaiser-Wilhelm-Platz in Bergedorf muss erneut aufwendig gesäubert werden.

Vergangene Woche registrierte die Polizei ähnliche Tat in Lübeck. Verursacher gaben als Grund einen Trend in Sozialen Netzwerken an.