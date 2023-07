Tarifverhandlung: Mehr Geld für VHH-Mitarbeiter – dieses Mal ganz ohne Streik

Hamburg. Nach vielen Jahren, in denen die Tarifverhandlungen stets zu langanhaltenden Konflikten mit Arbeitsniederlegungen geführt hatten, ging jetzt alles fast geräuschlos. Die Gewerkschaft Ver.di hat sich am Donnerstag mit dem Vorstand der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) „in einer sehr sachlichen Atmosphäre und ohne Streik“ über eine Lohnerhöhung geeinigt, so der VHH-Geschäftsführer Lorenz Kasch.

Die Vollzeitbeschäftigten unter den 2500 VHH-Mitarbeitern erhalten ab sofort monatlich 300 Euro brutto mehr. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Tariferhöhung anteilig zu ihrer Stundenzahl. Bei den Auszubildenden sind es 100 Euro. Ab April 2024 kommen weitere 100 Euro für alle hinzu. Zudem gibt es im Januar und im Juli kommenden Jahres je 600 Euro steuerfreie Einmalzahlungen als Inflationsausgleich.

Tarifverhandlungen: Mehr Geld für VHH-Mitarbeiter ohne Streik

„Mit dem Ergebnis können wir alle sehr zufrieden sein“, sagt Lorenz Kasch. Eine solche Einigung war beim letzten Warnstreik 2018 noch unvorstellbar gewesen. Damals forderte Ver.di nur 200 Euro mehr im Monat. Doch die VHH boten zwar 200 Euro – aber nur als Einmalzahlung. Ein Übereinkommen war nicht in Sicht.

Unter den gescheiterten Vereinbarungen und Streiks litten damals Tausende Fahrgäste der Buslinien, die die VHH betreuen. Viele Berufspendler mussten auf private Pkw umsteigen, Schüler kamen nicht zur Schule.