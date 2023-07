Spendenlauf Hansa-Gymnasium: Schüler machen Direktor zu ihrem Sponsor

Bergedorf. Das ganze „Hansa“ ist auf den Beinen gewesen: Romina Hass, eine Lehrerin, und die Schülervertretung des Bergedorfer Gymnasiums hatten in Kooperation mit Viva con Agua einen Spendenlauf in die Wege geleitet. Alle rund 700 Schülerinnen und Schüler der Schule sind an diesem Tag eine etwa 300 Meter lange Runde zigfach um die Schule gejoggt.

Finanziert wurden sie von Familie, Freunden und sogar Lehrern: „Einige Schüler haben mich zu ihrem Sponsor gemacht“, erzählt Schulleiter Stefan Schulze. Der Erlös des Aktionstages geht an Schulen in Uganda, die ihren Schülern so die Möglichkeit bieten können, an sogenannten WASH-Workshops (Wasser, Sanitär, Hygiene) teilzunehmen.

Spendenlauf Hansa-Gymnasium: Erlös für Viva con Agua

Ins Leben gerufen wurden diese Projekte von der Hamburger Organisation Viva con Agua, die nicht gewinnorientiert ist. Sie setzt sich seit 2006 für den weltweiten Zugang zu sauberem Trinkwasser und Hygiene ein. Dafür ist sie auf Aktivismus und Spenden angewiesen, die sie beispielsweise erhält, indem sie auf Anfrage mit Schulen wie dem Hansa-Gymnasium kooperiert und Spendenläufe begleitet.

Organisatoren des Sponsorenlaufs: Die Schülervertretung, Lehrerin Romina Hass und Schulleiter Stefan Schulze

Viva con Agua stützt sich auf die Erklärung der Vereinten Nationen, dass Wasser ein Menschenrecht ist. Mit WASH-Projekten unterstützt Viva con Agua gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen den Zugang zu sauberem Wasser in Ländern wie Südafrika, Äthiopien und Uganda. Menschen vor Ort sollen an Workshops teilnehmen können, in denen sie lernen, wie Brunnen richtig genutzt werden können oder wie eine korrekte Körperhygiene aussieht.

Viva con Agua bietet Workshops schon für Kinder an

Um nachhaltige Erfolge im Gesundheits- und Bildungsstand sicherzustellen, werden die Workshops bereits für Kinder und Jugendliche in Schulen angeboten. Insbesondere Mädchen profitieren davon, da ihnen in den Projekten unter anderem Möglichkeiten zur Menstruationshygiene gezeigt werden.

Für mehr Laufmotivation, das hat ebenfalls die Schülervertretung organisiert, sorgten Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Stände auf dem Schulhof, an denen sie gesunde Snacks austeilten und eine Tombola veranstalteten. Auch ein Team von Viva con Agua war vor Ort und gab kostenloses Wasser für die Läuferinnnen und Läufer aus.

Das Hansa-Gymnasium hatte 2018 zum ersten Mal mit Viva con Agua einen Sponsorenlauf auf die Beine gestellt, damals für Burkina Faso. Coronabedingt musste die Aktion dann einige Jahre ausfallen. Umso glücklicher bekennen sich Organisatorin Hass und Schulleiter Schulze, dass es dieses Jahr wieder geklappt hat.