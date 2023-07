Einbrüche in Bergedorf: 21-Jähriger jetzt in Untersuchungshaft

Bergedorf. Die Polizei hatte am Wochenende in Bergedorf gut zu tun. Am Hein-Möller-Weg hatte es jemand auf die Werkzeuge abgesehen, die in einem Mercedes Sprinter lagen. Der Dieb schlug in der Nacht zum Sonntag eine Seitenscheibe ein, schnappte sich unter anderem eine Flex und eine Stichsäge.

Eine Nacht zuvor war an der Habermannstraße ein Kia-Sportwagen entwendet worden. Seine Lohbrügger Halterin (35) hatte ihn am Freitag gegen 21.30 Uhr dort geparkt, am Sonnabend um 7 Uhr war das Fahrzeug verschwunden. Mehr Glück hatte ein Mann aus Neuallermöhe, denn als die Polizei am Sonnabend bei ihm klingelte und meldete, sie habe seinen Motorroller am Fanny-Lewald-Ring entdeckt, war er überrascht – und hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

Zu schnell über die B5 geschlingert

Nicht mehr ans Steuer hingegen darf ein Lohbrügger, der am Sonntag auf der B5 auf dem Heimweg war – allerdings nicht nur zu schnell, sondern auch „mit merkwürdigem Fahrstil“. Der fiel einer Polizeistreife auf, die den schwarzen 5er BMW stoppte. Und tatsächlich brachte es der 28-jährige Fahrer auf knapp 0,5 Promille Alkohol. Es wurde eine Blutprobe angeordnet, zudem der Führerschein eingezogen.

Bereits am Donnerstag gab es eine Wohnungsdurchsuchung an der Ernst-Mantius-Straße. Dort, gegenüber von Gefängnis und Amtsgericht, wohnt ein 21-Jähriger, der zweimal versucht haben soll, in denselben Sushi-Laden einzubrechen. Und zwar am 25. Mai und am 19. Juni bei „Sushi for friends“ an der Lohbrügger Landstraße. Das Beweismaterial, das in seiner Wohnung gefunden worden sei, könnte darauf hinweisen, dass der Mann für weitere Geschäftseinbrüche in Bergedorf verantwortlich ist. Während der 21-Jährige nun in Untersuchungshaft sitzt, wird die Polizei die Fingerabdrücke von mehreren Tatorten vergleichen.