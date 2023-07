GC Dassendorf: Kaufhaus-Chef gewinnt Golf-Cup der Wirtschaft

Matthias Timm holt sich den Titel. An welchen Schlag in Dassendorf sich der Nessler-Chef besonders gern erinnert.

Dassendorf. Heiser klingt er. Der große Sieger. Weil er auf der Runde häufiger lautstark jubelte? Was bei einem Gesamtresultat von 90 Schlägen auf dem anspruchsvollen Dassendorfer Kurs nicht verwunderlich wäre. „Nein, nein, wir haben viel geredet, es war so ein netter Flight“; begründet Matthias Timm seine leichte stimmliche Angeschlagenheit, Der Spieler vom GC Hamburg-Ahrensburg ist der Brutto-Sieger des 11. Golf-Cup der Wirtschaft 2023.

Zum mittlerweile sechsten Mal schlug Timm bei diesem Turnier ab. Bekannter ist der Mann mit dem verdammt guten Handicap (15,9) eigentlich eher als die Führungspersönlichkeit der Nessler GmbH, denn der 55-Jährige leitet die Kaufhäuser in Geesthacht und Ahrensburg. Zurzeit wird das Geesthachter Kaufhaus bis ins kommende Jahr hinein großflächig modernisiert. Timm, guter Geschäftsmann und Golfer in einem, versteht das als klares Standortbekenntnis und ist voll des Lobes für die lokalen Instanzen: Die Zusammenarbeit beispielsweise mit der Geesthachter Verwaltung sei vorbildlich.

Keiner ist besser als der Chef zweier Nessler-Häuser

Timm ist außerdem Mitglied in der Wirtschaftlichen Vereinigung der Elbestadt und kennt natürlich die Wertigkeit hinter dem Bergedorfer WSB-Golf-Cup: „Es geht ja vornehmlich darum, andere Unternehmer aus der Region zu treffen und auszuloten, wie und wo man zukünftig zusammenarbeitet. Man lernt sich auf dem Platz über sechs Stunden ja schon besser kennen“, weiß Timm Bescheid über den tieferen Turniersinn.

„Ich habe gar nicht so gut angefangen, mich dann aber enorm gesteigert“, berichtet der 2023er-Champion von seiner Runde. Um zu rekapitulieren, was denn vielleicht sein Loch oder sein Schlag des Tages gewesen sei, muss Matthias Timm zum Smartphone greifen. In der Arccos Caddie App scrollt er einige Löcher hin und her – und bleibt dann doch beim „up and down“ auf Loch 11 (Par 4, Meter) hängen, als er spektakulär bis gekonnt sein Par retten konnte: „Da habe ich mit dem dritten Schlag, einem Eisen 8, aus 120 Metern, anderthalb Meter ans Loch geschlagen und den anschließenden Putt versenkt. Mein Lieblingsmoment.“

Welchen Ballast der 2023er-Champion mit nach Hause nimmt

Als Belohnung gab es von den „großen drei“ hinter dem Golf-Cup der Wirtschaft – WSB-Geschäftsführer Marc Wilken, Karsten Voß aus dem Vorstand der Volksbank Raiffeisenbank eG und Heiner Roskothen (Geschäftsführer Pipping Immobilien) – einen reichhaltig gefüllten Präsentkorb – etwas, das Matthias Timm normalerweise selbst gern verteilt. Ob zwischen Leckereien wie Pesto, Camembert und Schokolade auch Platz für Hustenbonbons gewesen ist, wird der Golf-Cup-Gewinner spätestens zu Hause herausgefunden haben.

Auf dem 11. Loch des GC am Sachsenwald rettete Matthias Timm sehr spektakulär sein Par 4. Hier locht Adrian Geiger spektakulär einen Sechs-Meter-Putt.

Foto: Jan Schubert / BGDZ

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Prämierte: Sieger Netto-Wertung Gruppe A Otto Ahlers (GC Escheburg); Sieger Netto-Wertung Gruppe B Jonny Niemann (GC Escheburg); Longest Drive 18. Loch Männer/Frauen Markus Baumann (Wentorf-Reinbeker Golf-Club)/Christiane Kabke (GC am Sachsenwald); Nearest to the pin 9. Grün Männer/Frauen German Reichert (GC Hamburg-Holm)/keine Wertung