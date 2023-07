Nachruf: Hamburger Leichtathletik trauert um Kurt Plessner

Hamburg. Das Laufen war seine große Leidenschaft. Die Hamburger Leichtathletik trauert um Kurt Plessner (TSG Bergedorf), der mit 85 Jahren in einem Hamburger Pflegeheim an einer Blutvergiftung gestorben ist. Plessner war von 1970 bis 1979 der Vorsitzende des Hamburger Leichtathletik-Verbandes und gewann im Senioren-Alter zahlreiche Welt- und Europameistertitel. Für sein Engagement wurde Plessner mit der Goldenen Ehrennadel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ausgezeichnet.

„Er war sehr diszipliniert“, sagt der frühere Vorsitzende der TSG-Leichtathletik-Abteilung, Notker Kelber, über den Juristen. „Mit Heinrich Rücker und Harald Strack bildete er eine Marathon-Staffel, die praktisch unschlagbar war.“ Die Begeisterung fürs Laufen hielt bis ins hohe Alter: Fast jeden Morgen drehte Plessner eine Runde durch den Öjendorfer Park.

Wenn die Stadt noch schlief, lief Kurt Plessner schon

„Wir haben uns morgens um 7 Uhr in der Rudolf-Roß-Allee getroffen. Es gab kaum Tage, an denen er nicht da war“, erinnert sich sein Laufkollege Boris Bansemer. „Early Birds“ nannte sich die Laufgruppe, die ihre Runden drehte, wenn die Stadt noch schlief. Beim Hamburg-Marathon hatte Kurt Plessner als Dauer-Teilnehmer seine persönliche Startnummer, die 7737 in Anlehnung an sein Geburtstagsdatum, den 7. Juli 1937.

Kurt Plessner, hier ein Bild aus dem Jahr 2008, wurde 85 Jahre alt.

Foto: Volker Koch / fotovzgbzgh

Kurt Plessner betrieb Leichtathletik als junger Mann zunächst bei der Bergedorfer Turnerschaft, einem der Vorgängervereine der TSG Bergedorf. „Er war damals noch gar kein Läufer, sondern hat vor allem Weitsprung gemacht“, erinnert sich Notker Kelber. „Die Begeisterung für den Marathonlauf kam erst, als er so ungefähr 50 Jahre alt war.“

Siege bei Deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften

Sein sportlich wertvollster Erfolg dürfte im Jahr 2009 der deutsche Meistertitel in der Altersklasse M70 mit der Mannschaft gewesen sein, den Plessner gemeinsam mit Rücker und Strack gegen starke Konkurrenz errang. Darüber hinaus wurde Plessner auch Senioren-Weltmeister im Crosslauf, Halbmarathon und der 4x200-Meter-Staffel.

Zum Abschluss seiner Laufkarriere wurde Kurt Plessner 2013 in Porto Alegre (Brasilien) noch einmal Marathon-Weltmeister in der Altersklasse M75. „Danach bekam er gesundheitliche Probleme, und sein Arzt hat ihm geraten, mit dem Laufen aufzuhören und stattdessen lieber Walking zu machen“, erinnert sich Kelber.