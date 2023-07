Zwei Männer haben am Montagmorgen einen Mercedes Sprinter beschädigt. Das löste Alarm aus. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei Bergedorf fahndet nach zwei Männern, die am Montag in Neuallermöhe einen Mercedes Sprinter aufgebrochen haben (Symbolfoto).

Polizei Bergedorf Mercedes in Neuallermöhe aufgebrochen: Männer auf der Flucht

Hamburg. Einen denkbar schlechten Wochenstart hat ein 35-Jähriger aus Neuallermöhe erlebt. Gegen 6.15 Uhr wurde der Alarm an seinem Mercedes Sprinter ausgelöst, der am der Ecke Grachtenplatz/Henriette-Herz-Ring abgestellt war. Als er zu seinem Fahrzeug ging, bemerkte der Mann, dass sich zwei Personen gerade an seinem Mercedes Sprinter zu schaffen machten. Dabei hatten die Täter die Scheibe der Beifahrertür beschädigt.

Wie die Pressestelle der Polizei mitteilte, hatte der Pkw-Besitzer versucht, einen der beiden Männer zu stellen. Als ein Handgemenge entstand, kam schließlich der zweite Mann hinzu, weshalb sich der 35-Jährige zurückzog. Die beiden Täter flüchteten im Anschluss zu Fuß Richtung S-Bahnhof Allermöhe.

Polizei Bergedorf: Autoknacker flüchten nach Handgemenge

Einer der Männer soll zwischen 30 und 50 Jahre alt sowie zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß sein. Er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild, eine kräftige Statur und schwarze Haare haben. Während der Tat trug er eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Kapuzenjacke und dunkle Schuhe.

Der zweite Mann habe laut Polizei etwa dieselbe Körpergröße, sei allerdings rund 50 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine braune Jacke, eine braun-beige Arbeitshose und dunkle Schuhe mit heller Sohle. Die Sofortfahndung verlief ergebnislos. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 040/428 65 67 89.