Ein Integrationsbeirat für Bergedorf? Das gab Zoff

Bergedorf. Die Stadt Hamburg hat einen. Und auch in den Bezirken Harburg, Mitte und Wandsbek sind bereits Integrationsbeiräte aktiv, die die Interessen zugewanderter Menschen vertreten sollen. Doch wann und wie auch in Bergedorf ein Integrationsbeirat geschaffen werden könnte – darüber gab es jetzt in der Bezirksversammlung böses Blut. Und das, obwohl die Meinungen gar nicht so weit auseinanderlagen.

Was war passiert? Die CDU hatte gefordert, einen Integrationsbeirat im Bezirk zu gründen – und einen entsprechenden Antrag gestellt. Doch die Koalition aus SPD, Grünen und FDP legte einen Änderungsantrag vor. Und setzte diesen mit ihrer Mehrheit auch durch.

Gründung eines Integrationsbeirates für Bergedorf sorgt für Zoff

Grund genug für jede Menge Zoff. Denn die CDU sah sich um ihre Initiative gebracht, witterte eine Art Ideenklau durch den Änderungsantrag. Die Gegenseite sah den CDU-Antrag hingegen als wenig durchdachten Schnellschuss und war sich nicht zu schade, gegen die fast nur männlich und weiß besetzte CDU-Fraktion zu sticheln.

„Hier muss mal ein bisschen Luft raus“, versuchte Lutz Jobs (Die Linke) irgendwann, die aufgeheizte Stimmung abzukühlen. Denn die Fraktionen waren inhaltlich gar nicht so weit auseinander. Die CDU hatte die Gründung eines Integrationsbeirates gefordert, der alle Bergedorfer Akteure zusammenbringt. Die Fraktion hatte auch schon Wahlmodalitäten vorgeschlagen und angeregt, im nächsten Sozialausschuss Größe und Besetzung zu diskutieren. Die Koalition unter Federführung der SPD hielt das alles aber für einen „Schnellschuss“.

Sie verwies nicht nur auf bestehende Angebote wie die „erfolgreiche Arbeit“ des Hamburger Integrationsbeirates, in dem auch Bergedorfer sitzen. Es sei auch nicht sinnvoll, „über die Köpfe der Akteure hinweg“ einfach einen Integrationsbeirat zu gründen, sagte Simone Gündüz. Zunächst sei ein Runder Tisch anzuberaumen, wie die Integrationsarbeit weiter verbessert werden könne. Dann könne das weitere Vorgehen beschlossen werden.

SPD: CDU-Antrag ist ein Schnellschuss

Das war allerdings anderen Fraktionen zu vage. Die Linke etwa wollte durchaus mit dem CDU-Antrag gehen, damit das Vorhaben nicht „in der Schublade verschwindet“, so Maria Westberg. Und auch Lutz Jobs fand das SPD-Argument, der Bezirk könne nicht über die Köpfe der Menschen hinweg einen Beirat gründen, „dann doch etwas dünn“.

Doch die SPD blieb dabei: Der CDU-Antrag sei ein Schnellschuss. Als Grünen-Fraktionschefin Lenka Brodbeck – selbst Zugewanderte – der CDU zuwarf, sie sei nicht gerade „die repräsentative Gruppe“ für diesen Antrag, kippte die Stimmung. Die CDU warf den Grünen „Rassismus“ vor. André Wegner betonte zudem: „Die CDU ist eine Partei der Vielfältigkeit!“ SPD, Grüne und FDP hätten ihren Änderungsantrag auch nur eingebracht, weil sie einem Antrag aus der Opposition nicht zustimmen wollten – diesen aber auch schlecht ablehnen könnten, argwöhnte CDU-Fraktionschef Julian Emrich.

Viel Aufregung, wenig Wirkung – und wohl auch ein kleiner Wahlkampfvorgeschmack aufs nächste Jahr. Dann werden in Hamburg die Bezirksparlamente neu gewählt.