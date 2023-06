Amateurfußball: Vierländer Traumduelle zum Saisonstart in der Landesliga

Altengamme. Besser hätte es für die Landesliga-Fußballer des SV Altengamme nicht kommen können. Gleich am ersten Spieltag der neuen Saison haben sie den Lokalrivalen SV Curslack-Neuengamme am Gammer Weg zu Gast (29. Juli). Das ergab die Festsetzung des Spielplans durch den Hamburger Fußball-Verband. „Wir sind total happy“, freut sich Ligaobmann Philipp Mohr.

Ein besonderes Spiel ist das natürlich vor allem für Florian Rogge. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte im Sommer von Curslack nach Altengamme und trifft nun gleich auf sein altes Team. „Ich freue mich darauf, den SVCN ein bisschen zu ärgern“, gibt der 25-Jährige zu. „Wer gewinnt, wird sicherlich in den kommenden Monaten die etwas größeren Ausgaben haben, wenn wir mal zusammen losziehen. Und wer verliert, wird sich den einen oder anderen Spruch anhören müssen.“

Vierländer Traumduelle zum Start in die Landesliga-Saison

Mit der Partie Altengamme-Curslack erschöpft sich der fulminante Start in die Landesliga noch nicht. Denn im Spielplan folgt weiter Paukenschlag auf Paukenschlag. Am zweiten Spieltag hat der Aufsteiger SC Vier- und Marschlande den Oberliga-Absteiger aus Curslack zu Gast (5. August). Und am dritten Spieltag empfängt dann Altengamme den SCVM (12. August), sodass die kleine Vierländer Meisterschaft zum Saisonstart komplett ist. Drei echte Traumduelle also zum Start.

SCVM-Sportchef Thorsten Beyer möchte auch gegen die beiden Lokalrivalen Curslack und Altengamme jubeln.

Foto: Maurice Herzog

Die Begeisterung über diese Ballung an Derbys hält sich bei den beiden anderen Clubs allerdings in engen Grenzen. „Die Spiele sind sicherlich spektakulär, aber ich hätte sie mir erst nach den Sommerferien gewünscht“, gibt SCVM-Sportchef Thorsten Beyer zu bedenken. „So fehlen uns gegen Curslack sicherlich die Hälfte der Zuschauer, weil viele noch im Urlaub sein werden.“

Curslack muss seine Derby-Heimspiele im November austragen

Auch bei SVCN-Sportchef Torsten Henke löst die Ansetzung eher gemischte Gefühle aus. „Auf der einen Seite sind solche Spiele natürlich das, was den Amateurfußball ausmacht, und wir müssen die Ansetzung ja ohnehin so nehmen, wie sie ist“, räumt er ein. „Aber wenn man mal etwas weiter schaut, dann haben wir bei den Rückspielen zwei Heimspiele hintereinander im November, und 2024 gibt es gar keine Derbys mehr. Das finde ich schade.“ Da die Anlage am Gramkowweg umgebaut wird, muss der SVCN bis Ende September alle seine Partien auswärts austragen.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vergangene Saison setzte sich der damalige Oberligist Curslack in der dritten Pokalrunde mit Ach und Krach mit 6:5 nach Elfmeterschießen in Altengamme durch. Es war das einzige Pflichtspiel, das die beiden Lokalrivalen im 21. Jahrhundert gegeneinander ausgetragen haben. Nun also folgt gleich zum Landesliga-Saisonstart die Fortsetzung dieser Geschichte. „Das ist schon sehr besonders und historisch“, schwärmt SVA-Ligaobmann Mohr, macht aber gleich klar: „Die Rollenverteilung hat sich nicht verändert. Der SVCN wird auch dieses Mal der Favorit sein.“

Der SC Vier- und Marschlande hält sein Trainingslager in Dänemark ab

„Sollten wir gegen Curslack etwas holen, wären das Bonuspunkte für uns“, pflichtet Altengammes Trainer Ingo Carstensen bei. Doch die sportliche Herausforderung gegen den Oberliga-Absteiger kommt ihm zum Saisonstart gerade recht: „Da wissen wir gleich, wo wir stehen. Gegen solche Teams sind die Chancen zu Saisonbeginn am größten, wenn sie noch nicht so eingespielt sind.“

Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass der SV Altengamme, der SV Curslack-Neuengamme und der SC Vier- und Marschlande alle gemeinsam in einer Liga spielen, da der SCVM als Last-Minute-Aufsteiger noch in die Staffel rutschte. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir dort mitspielen dürfen“, betont Sportchef Beyer. Der SCVM weilt an diesem Wochenende im Trainingslager in Dänemark, die Altengammer halten ihr Trainingslager auf der heimischen Anlage am Gammer Weg ab.

Curslack und SCVM spielen auch schon beim Vierlandencup in Altengamme

Einen Vorgeschmack auf die künftigen Derbys gibt es dann bereits am 8. und 9. Juli beim Vierlandencup des SV Altengamme, bei dem der SVCN und der SCVM zu den Teilnehmern gehören. „Da können wir uns schon mal mit den Platzverhältnissen vertraut machen“, blickt Henke voraus. Allzu große Geheimnisse hätten die Teams ja ohnehin nicht voreinander: „Die kennen sich in- und auswendig.“