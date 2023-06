Bergedorf: Ausstellungen, Konzerte, Sommerfest: Wo wann was los ist

Hamburg. Bis zu den Sommerferien sind es nur noch drei Wochen – und entsprechend vollgepackt sind so kurz vor den Urlaubswochen die Wochenenden in Bergedorf. So auch dieses: Konzerte, Führungen und Feste stehen an. Hier ein Ausschnitt.

Die Gruppe Elderland bestreitet am Freitag, 23. Juni, das nächste Hofkonzert im Schloss: Ab 20 Uhr werden die Musiker Anna Bottlinger (Gesang, Geige, Mandoline), Maximilian Meeder (Gesang, Gitarre) und Thekla Kersken (Cello, Gesang) eine Mischung aus nordischem und keltischem Folk bieten. In ihrem aktuellen Programm „Folk Whispers“ spielen sie eine Mischung aus eigenen Stücken, arrangierten Traditionals und Irish Tunes. Eintrittskarten zu 15 Euro gibt es im Schloss zu den Öffnungszeiten des Museums oder unter vorverkauf-schloss@t-online.de.

Sommerliche Bilder, Konzerte und mehr in Bergedorf

Kulturfreunde sollten den Weg ins Begegnungszentrum im Park suchen: Dort werden seit dem 2. Juni die Bilder von Edda Kuhn gezeigt. Die sommerliche Ausstellung ist gleichzeitig auch Würdigung des Nachlasses von Edda Kuhn, die auch im Haus im Park aktiv war. Am Freitag, 23. Juni, 15 Uhr, ist nun Midissage. Besucher haben dabei auch die Möglichkeit, eines der vielen anderen Angebote (bip-bergedorf.de) kennenzulernen. Zur Halbzeit der Ausstellung gibt es Sekt, Selters und Musik. Die Ausstellung ist bis Mitte Juli zu sehen.

Zu einem Sommerfest der Kulturen lädt das Haus brügge ein: Am Sonnabend, 24. Juni, wird ab 14 Uhr auf dem benachbarten Gelände der Stadtteilschule Lohbrügge (Binnenfeldredder 1) gefeiert. Mit dem Alevitischen Kulturverein Bergedorf, BAKM e.V., sind Musik, Essen, Spiel und Spaß geplant. Eintritt frei.

Architekt führt durch das neue Körberhaus

Mit Führungen durch das Körberhaus und anschließenden Gesprächen lädt der Architekt des Körberhauses, Josef Hämmerl (MGF Architekten GmbH), am Sonnabend, 24. Juni , an die Holzhude 1 ein. Im Zuge des Hamburger Architektursommers gibt es um 12.30 Uhr, 14 und 16 Uhr jeweils anderthalbstündige Führungen durch das Haus, in dem auch Bilder aus der Entstehungszeit gezeigt werden. Die Fotografin Nicole Keller hatte den Bau begleitet – vom Spatenstich über die Grundsteinlegung bis zur Eröffnung. Noch bis zum 6. Juli wird die Ausstellung auf unterschiedlichen Flächen des Körberhauses gezeigt Zugänglich werktags zwischen 7 und 22 Uhr.

„Auf und davon“ ist der Titel des Jahreskonzertes, zu dem der Lola-Chor einlädt: Lieder aus aller Welt werden am Sonntag, 25. Juni, präsentiert – ab 18 Uhr an der Lohbrügger Landstraße 8. Das Programm ist gespickt mit vielen kleinen Überraschungen und Gästen, die noch nicht verraten werden. Tickets ab 10 Euro unter www.lola-hh.de oder per Mail: karten@lola-hh.de.