Golf-Cup der Wirtschaft: Golfplatz wird zur Kontaktbörse der Unternehmer

Lassen am 7. Juli in Dassendorf einlochen: Marc Wilken (WSB, r.) und Philipp Maschmann (Marketingchef Volksbank Raiffeisenbank eG) freuen sich total auf den ersten Abschlag und das Netzwerken beim Spaßturnier.

Bergedorf/Dassendorf. Was aus einer fixen Idee so alles werden kann: Thomas Buhck, Chef der Buhck-Gruppe und Vorsitzender des Bergedorfer Wirtschaftsverbands WSB, soll es im Jahr 2013 gewesen sein, der die Idee des gemeinsamen Zusammenkommens der Mitglieder mitsamt guter Freunde auf dem Golfplatz hatte. Daraus wurde dann der Golf-Cup der Wirtschaft. Nun steht das nächste Turnier an, bei dem auch der Spaß, Wohltätigkeit und vor allem neue geschäftliche Bekanntschaften eine wichtige Rolle spielen.

Die nunmehr 11. Ausgabe des WSB-Golfclubs führt alle Freizeitsportler am Freitag, 7. Juli, dieses Mal in den Golf-Club Sachsenwald nach Dassendorf. Der WSB konnte die Pipping Immobilien GmbH und die Volksbank Raiffeisenbank eG Sponsoren gewinnen. Die Bergedorfer Zeitung berichtet über das Event. Mitveranstalter sind zudem die Wirtschaftsverbände aus Geesthacht (WVG), Schwarzenbek (WVS) und Oststeinbek (GBO).

11. Golf-Cup der Wirtschaft: Geschäftsbeziehungen wurden auf den Weg gebracht

Einlochen bei dem Turnier nach dem Stableford-Punktesystem ist das eine – doch der 11. Golf-Cup der Wirtschaft hat einen viel breiteren Anspruch. Denn die Kontaktbörse steigt nicht nur auf dem Grün, sondern auch am Grillbüfett am Abend – alles gute Orte, Kontakte zu knüpfen und zu halten. Laut Marc Wilken (Geschäftsführer WSB) soll genau hier das eine oder andere „Geschäft eingefädelt“ worden sein. Und dann das Thema Spaß: Das Turnier ist nicht vorgabewirksam, hat also keinen Einfluss auf das Handicap des Spielers. „Niemand soll verkrampft rangehen“, betont Wilken.

„Dieses Turnier ist wunderbar zum Entschleunigen, für den lockeren Austausch“, ergänzt Volksbank-Raiffeisenbank-Marketingchef Philipp Maschmann. Heiner Roskothen (Geschäftsführer Pipping Immobilien) wiederum findet es spannend, dass beim Golf-Cup Unternehmer aller Art zusammenkommen, „die etwas bewegen, Kontakte erneuern und pflegen wollen“. Aus vergangenen Jahre wisse er, dass aus dem einen oder anderen Zusammentreffen „unmittelbar“ etwas entstanden sei.

Wer in diesem Jahr die Überschüsse erhält

Dann ist da noch der gemeinnützige Charakter: Denn Ausrichter WSB erzielt keinen Gewinn aus dem Turnier. Das, was an Startgeld (125 Euro beispielsweise für Turnier und Barbecue) reinkommt und nach Begleichung aller Rechnungen übrig bleibt, ist etwa ein vierstelliger Betrag. Dieser geht in diesem Jahr komplett an den Wentorfer Verein Lerntiere. Dieser bietet allen Menschen mit vorübergehenden oder dauerhaften Beeinträchtigungen therapeutische und pädagogische Angebote in der Natur und mit Tieren.

Ab sofort ist übrigens die Meldeliste für das Turnier offen. Laut WSB-Chef Marc Wilken ist die Resonanz schon erfreulich hoch. Mindestens 72 Startplätze im Turnier können vergeben werden, auf der Dassendorfer 18-Loch-Anlage sollen Vierer-Flights, also Spielgruppen mit vier Teilnehmern, auf allen Löchern mit Kanonenstart abschlagen. Möglicherweise werden einige Löcher auch doppelt besetzt.

Es muss nicht immer nur das große Turnier sein

Neu beim 11. WSB-Golf-Cup ist die Aktion „Machen Sie unser Turnier zu Ihrem Turnier“. Hintergrund ist, dass hiesige Unternehmen gern auch golfverliebte Gäste, also Kunden, Lieferanten, weitere Geschäftspartner von außerhalb der Region zum sportlichen und netzwerktechnischen Austausch beim GC Sachsenwald mitbringen sollen. Bereits bewährt und beliebt sind Schnuppergolf-Kursus und das „Greenhorn Golfen“ (40 Euro) für diejenigen, „die schon mal einen Schläger in der Hand hatten, sich aber nicht ans große Turnier trauen“, erklärt Marc Wilken. Die Teilnehmer an diesem Format spielen drei bis vier Löcher.

Anmeldungen sind ab sofort bis zum 30. Juni möglich, nähere Infos auch auf www.wsb-bergedorf.de und unter der Rufnummer 040/721 30 18. Selbstverständlich können sich diejenigen, die tagsüber passen müssen, auch nur nur Grillbuffet anmelden für 69 Euro.