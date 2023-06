Bergedorfer Zeitung: Der Rathausturm ist bei dieser Stadtführung das Highlight

Interessierte erhalten bei dem Rundgang viele Einblicke in die Historie der Stadt. Abonnenten der Bergedorfer Zeitung erhalten Rabatt.

Bergedorf. Vom Serrahn über das Bergedorfer Schloss bis zum Rathaus – wer an der Stadtführung durch Bergedorf teilnimmt, erhält viele Einblicke in die Historie der Stadt. Präsentiert wird die zweistündige Veranstaltung von unserer Zeitung. „Ich finde, dass Bergedorf ein ganz besonderes Flair hat. Vor allem die Geschichte ist sehr vielseitig“, sagt Dieter Wilde, Stadtführer des Hamburger Gästeführervereins.

Am Donnerstag, 22. Juni, führt er Interessierte durch die beliebtesten Orte Bergedorfs und erläutert dabei historische Hintergründe. Der Serrahn etwa nahm früher eine wichtige Rolle im Warentransport von und nach Hamburg ein. Heute gilt der Bergedorfer Hafen vorrangig als Sehenswürdigkeit. „Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Serrahn der einzige funktionierende Hafen Hamburgs“, beschreibt Wilde. Halt macht die Gruppe unter anderem auch an der Fachwerkkirche St. Petri und Pauli, am Bergedorfer Schloss und im Villenviertel.

Bergedorf: Stadtführung bietet informative Einblicke

Hintergrund der Stadtführung ist der 150. Geburtstag der Bergedorfer Zeitung im kommenden Jahr. Der Verlag und die Redaktion laden dazu schon jetzt zu vielen Veranstaltungen ein. Den ersten von drei Rundgängen gab es bereits am 25. Mai. Auch diesmal wird der Aufstieg zum Turm des Bergedorfer Rathauses den Abschluss bilden. „Das ist ein echtes Highlight! Von dort oben hat man einen tollen Ausblick“, sagt Wilde. Der Zutritt zum Turm ist Besuchern normalerweise nicht gestattet.

Die Stadtführung startet um 14 Uhr am CCB. Die Gruppe trifft sich bei dem dort aufgestellten Stadtplan. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person, Abonnenten der Bergedorfer Zeitung zahlen mit der Treuekarte nur 12 Euro. Um Anmeldung wird bis zum 21. Juni per E-Mail an rundgang@bergedorf.de gebeten.