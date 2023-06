Woche der Künste: „Zukunftsmonster“ und „Diktatur der Presse“ – es droht Unheil

Modedesign und Maskenbau nutzen Lohbrügger Stadtteilschüler in der Woche der Künste für knallharte Kritik an Missständen. Sehenswert.

Lohbrügge. Kunterbunt, kreativ und kritisch geht es an der Lohbrügger Stadtteilschule zu – insbesondere in der „Woche der Künste“, in der Tänze, Pantomime, Musik und ein „Kartontheater“ geboten wurden. „Ich bin eine Ausstellung von Plastikmüll“, erzählte Alina Kutschkanow, die sich in Tüten und Folien hüllte. Denn die 18-Jährige hatte die Aufgabe, ein Modedesign zu entwerfen für das Problem, das sie am meisten beschäftigt: „Wir müssen dringend eine Alternative zu Kunststoff entwickeln.“

Lehrerin Nele Hinrichs wollte im Kunstprofil-Kursus Zukunftsvisionen kreativ umsetzen, dazu gehört auch die Fast-Fashion: „Das ist die Wegwerfmode, die man für nur 4,90 Euro bei H&M kauft, aber nach zwei Wochen schon wegschmeißt, weil sie die Waschmaschine nicht überlebt.“ Seither hängen auch große Objekte im Eingangsflur der Schule, so etwa ein Kronleuchter aus Plastikmüll, gespickt mit Gießkannen, Barbiepuppen, Lametta und Plastikhandschuhen.

Woche der Künste: Düstere Zukunftsvisionen kreativ umgesetzt

Eine eher düstere Zukunftsversion entwarf Hilal Abdul Mohamad, deren Eltern aus Afghanistan stammen. Ihr Kleid ist mit Zeitungen vollgetackert und geklebt: „Ich trage die Diktatur der Presse“, erklärt die 18-Jährige, die selbst viel am Handy bei Instagram und Twitter unterwegs ist, aber „wir dürfen uns nicht blenden lassen, sollten vielmehr aus unserer realen Welt erfahren.“

Die beiden 14-Jährigen Luis Jedrzejczak (l.) und Laura Meilhammer bastelten Masken zu ihren apokalyptischen Geschichten.

Foto: strickstrock / BGZ

Von der realen Welt indes wollte die Masken-Werkstatt diesmal gar nichts wissen: Wie wird der Mensch im Jahr 2200 sein, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten können? „Spricht der Mensch dann überhaupt noch? Werden unsere Ohren zu Kiemen? Wir wollten weg von den Normen und eine kleine Apokalypse schaffen“, sagt Lehrerin Julia Borchert und bastelte mit den Schülerinnen und Schülern Masken aus Pappmaché, Ton und Folien.

Gruselige Geschichten für das 150 Jahre alte Zukunftsmonster

Für ihr „seltsames Zukunftsmonster“ hat sich Laura Meilhammer eine gruselige Geschichte ausgedacht, denn der Gehilfe eines Mafiabosses kam wegen Drogenhandels und Mordes ins Gefängnis: „Ihm wird aber die Freiheit in Aussicht gestellt, wenn er sich auf Labortests einlässt“, erzählt die 14-Jährige, deren Ungetüm nach den Tests besser sehen und hören konnte – und 150 Jahre alt wurde. „Dann kann man natürlich viel mehr erleben. Der Nachteil ist allerdings, dass alle Freunde dann schon tot sind“, überlegt die Achtklässlerin.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Da bin ich doch lieber im Heute hängengeblieben“, meint Luis Jedrzejczak, dessen Maskenmonster lila Haare (aus einem Bastrock) hat und einen Plastikumhang trägt: „Ich 170 Jahre alt und voller Spinnennetze, denn ich habe in einer Höhle gelebt“, sagt der 14-Jährige, der wenig von gruseligen Apokalypsen hält: „Ich lebe am liebsten heute, also in der Gegenwart.“