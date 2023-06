Schon wieder Spüli – Sievers-Brunnen schäumt über

Erneut haben Unbekannte den Brunnen am Kaiser-Wilhelm-Platz in Bergedorf verunreinigt. Warum ein anderer Täter das später bereute.

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage: Spüli im Sievers-Brunnen am Kaiser-Wilhelm-Platz

Bergedorf. Nur wenige Tage war Ruhe, dann haben Unbekannte den Sievers-Brunnen am Kaiser-Wilhelm-Platz in der Bergedorfer City erneut verunreinigt: Wieder haben sie Spüli oder Waschmittel in das Wasser des Brunnens gefüllt. Nach kürzester Zeit bildeten sich Schaumkronen.

Erst vergangene Woche hatten Täter den Brunnen verunreinigt. Er musste abgestellt werden. Mitarbeiter des Fachamts Management des öffentlichen Raums rückten dann Anfang der Woche an, um die 1880 gebaute Wasserquelle vom Spüli zu befreien.

Der Sievers-Brunnen in Bergedorf wurde gerade erst gereinigt

Ein nicht ganz einfaches Unterfangen, denn das ganze Pumpsystem des Brunnens muss gereinigt werden. Er verfügt über einen Trinkwasseranschluss, der das Wasser anzieht, das dann wiederum in einem Kreislauf durch den Brunnen läuft. Um Becken und Schacht zu reinigen, muss ein Mitarbeiter des Bezirksamtes etwa einen Tag Arbeit investieren.

Nach dem neuerlichen Vorfall will das Bezirksamt den Brunnen nun erneut abstellen, so Sprecher Lennart Hellmessen. Immer wieder haben sich Unbekannte in den vergangenen Jahren einen fragwürdigen Spaß gemacht und das Wasser zum Schäumen gebracht. Für einen Täter endete sein Handeln jedoch mit großem Ärger: Vor einigen Jahren konnte ein 24-Jähriger festgenommen werden, der Waschpulver ins Wasser geschüttet hatte. Die Kripo hatte ihn damals ermitteln können.