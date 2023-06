Bäderland Hamburg: Wiederbelebung im Bille-Bad – 47-Jährige gerettet

Die Frau war Sonntagnachmittag mit zwei Kindern im Bergedorfer Schwimmbad. Weiterer Badeunfall zwei Stunden später in Barsbüttel.

Hamburg/Barsbüttel. Schockmoment im Bille-Bad: Am Sonntagnachmittag musste eine Frau am Beckenrand reanimiert werden. Die 47-Jährige war in Begleitung zweier Kinder als Badegast im Innenbereich des Bergedorfer Schwimmbades, als es um 15.30 Uhr zu dem Notfall mit Wiederbelebung kam.

Durch das schnelle Eingreifen der Badeaufsicht und der nach wenigen Minuten eingetroffenen Rettungskräfte konnte die Frau schnell wiederbelebt werden. Als sie auf einer Trage aus dem Bad zum Schillerufer gebracht wurde, telefonierte sie bereits mit ihrem Handy.

Frau in Bille-Bad reanimiert – Polizei nimmt Kinder mit zur Wache

Während die Frau zur Behandlung ins Bethesda Krankenhaus gebracht wurde, nahm sich die Polizei der beiden Kinder an. Sie wurden samt der Badeutensilien mit zur Wache genommen und schließlich nach Hause gebracht.

Um 17 Uhr ging bei den Stormarner Rettungskräften ein Notruf nach einem weiteren Badeunfall ein. Jetzt war das Hallenbad in Barsbüttel Ort des Geschehens. Dort mussten gleich zwei Frauen behandelt werden. Nach ersten Informationen unserer Zeitung waren auch sie wieder bei vollem Bewusstsein, als sie ins Krankenhaus gebracht wurden.