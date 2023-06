Bergedorf: Mit dem Ferienpass die Natur erforschen oder Segeln lernen

Mädchen und Jungen können tolle Aktionen zu ermäßigten Preisen buchen. Was Kinder in diesem Sommer erleben können.

Bergedorf. Hamburgs Schüler zählen schon die Tage: Am Donnerstag, 13. Juli, beginnen in der Hansestadt die Sommerferien. Doch während sich die einen auf eine Urlaubsreise freuen können, müssen andere Kinder zu Hause bleiben. Mit Hamburgs Ferienpass sollen sie aber auch sechs schöne Wochen haben: Wie immer gibt es eine Menge Angebote für Daheimgebliebene auch in Bergedorf.

Zum Beispiel für Sportliche: Der Boberger Reitverein, Billwerder Billdeich 256, plant unter anderem Voltigier-Camps. „Hier könnt ihr in fröhlicher und gemütlicher Atmosphäre alles rund um das Voltigieren lernen. Ihr holt die Pferde von der Weide, putzt sie, voltigiert und reitet geführt“, so der Veranstalter. „Auch Bodenarbeit, Geschicklichkeitsparcours mit dem Pony, etwas Stallarbeit, Basteln, eine Rallye und Sportspiele gehören zum Programm.“ Zwei Termine sind in den Sommerferien geplant – ab dem 24. Juli und ab dem 7. August montags bis freitags für Kinder ab sechs Jahre. Mit dem Ferienpass reiten sie zum ermäßigten Preis (208 statt 258 Euro).

Ferienpass bietet in Bergedorf Spaß von Sport bis Natur

Kostenfrei ist das Angebot im Allerfornia-Skatepark am Sophie-Schoop-Weg 90 in Neuallermöhe: Dort können sich Kinder ab zwölf Jahren mit Skateboard, Inliner oder Scooter auf Quarter, Funbox oder Handrails austoben. Es gibt außerdem einen kostenlosen Verleih von Boards und Scooter. Und das alles täglich ohne Anmeldung.

Ähnlich viel Action gibt es beim „Gokart-Spektakel“ im Haus Warwisch – für Kinder von neun bis 13 Jahre. Eigene Rennstrecken zusammenstellen, oder knifflige Aufgaben auf dem Gokart lösen: All das ist am 25. Juli am Wrauster Bogen 54 geplant. Das Haus Warwisch bietet aber auch wieder Windsurf- und Segelspaß: Auf dem Oortkatensee in Ochsenwerder können Kinder Sport und sommerliche Erfrischung verbinden und mehrere Kurse zu verschiedenen Terminen belegen.

Eine Eulen-Rallye machen oder kreativ werden

Auch für umweltinteressierte Kinder gibt es viele Angebote. „Was, zum Kuckuck, ist bloß mit dem Klima los?“ ist der Titel eines der Ferienangebote im Dünenhaus Boberg, Boberger Furt 50. Mit Experimenten und Spielen soll den bei Kindern am Donnerstag, 17. August, (Anmeldung bis 11. August) ein Bewusstsein für die Folgen des Klimawandels und die Möglichkeiten des Klimaschutzes vermittelt werden.

Das Dünenhaus bietet aber noch mehr Ferienprogramm: etwa eine „Eulen-Rallye durch die Boberger Niederung. An acht Tagen wird sie in den Sommerferien angeboten. Auf der Rallye durch den Wald werden Fragen und Rätsel rund um heimische Eulen gelöst. Die Waldohreule Eugen weist den Weg. Wer die Fragen richtig beantwortet, bleibt auf dem richtigen Weg und wird von Eulen bis ins Ziel begleitet. Infos dazu im Dünenhaus der Loki Schmidt Stiftung.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sogar Reisen werden über den Ferienpass angeboten

Und es gibt noch weit mehr in Bergedorf zu erleben: etwa einen Theaterkursus im Kinderkulturhaus, Comics zeichnen bei der Volkshochschule, Keramik bemalen im Malcafé „Lieblingsstück“ oder „Blatt und Borke“ erforschen im Bergedorfer Schloss. Und auch außerhalb des Bezirks gibt es viel zu erleben.

Über den Ferienpass werden übrigens auch Reisen angeboten. Etwa Sprachcamps auf Sylt, Fehmarn oder am Schweriner See (ab etwa 495 Euro für eine knappe Woche). Und auch ins Ausland können Kinder in der Gruppe reisen: Einfach nur zum Kinder-Ferienspaß nach Borkop in Dänemark (603 Euro), mit Jugendlichen an die Adria (735 Euro) oder zum History-Workcamp nach Polen – für alle über 18.

Alle Infos zum Ferienprogramm in Bergedorf, zu Anmeldungen, Kosten und Terminen finden sich unter www.hamburg.de/ferienpass. Die Flyer mit dem Ferienpass-Kärtchen liegen unter anderem in den Schulen, den Bücherhallen oder auch bei Budni aus.