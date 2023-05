Frau in Bergedorf verletzt: Polizei fahndet nach Täter

Ein Mann hatte an der Nordoel-Tankstelle Holtenklinker Straße in Bergedorf Pfefferspray versprüht und eine Mitarbeiterin geschlagen.

Bergedorf. Sirenengeheul am Montagnachmittag in der Bergedorfer Innenstadt: Zahlreiche Streifenwagen der Bergedorfer Polizei sind gegen 16.30 Uhr zu einem Einsatzort an der Holtenklinker Straße gerast.

Dort war an der Nordoel-Tankstelle eine Frau überfallen und auch verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte um 16.32 Uhr ein dunkel gekleideter Mann die Tankstelle betreten. Er habe Pfefferspray versprüht und der Mitarbeiterin mehrfach ins Gesicht geschlagen. Dann flüchtete er, ob mit oder ohne Beute ist unklar. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer die Mitarbeiterin verletzt wurde, blieb offen. Lebensgefahr besteht aber nicht.

Mehrere Streifenwagen und auch der Polizeihubschrauber Libelle wurden bei der Fahndung nach dem Täter eingesetzt. Der Einsatz dauerte gegen 18 Uhr noch an. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.