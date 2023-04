Am Sonntag, 30. April, gibt es in Bergedorf und Umgebung viele Partys, bei denen in den Mai getanzt werden kann (Symbolbild).

Tanz in den Mai Wo Bergedorfer am Wochenende feiern können

Bergedorf. Gute Nachrichten für die Einwohner aller Bundesländer: Der Feiertag 1. Mai fällt dieses Jahr wieder auf einen Montag und beschert vielen Menschen damit ein langes Wochenende. Die Nacht von Sonntag zu Montag ist der perfekte Anlass, um mal wieder ausgelassen zu feiern, denn: Der „Tanz in den Mai“ ist das Überbleibsel eines alten, wortwörtlich zauberhaften Brauches.

Einst sollen sich in dieser besonderen Nacht, der Walpurgisnacht, die Hexen auf dem Blocksberg versammelt, um ein Feuer getanzt und stundenlang gefeiert haben. Noch heute verkleiden sich deshalb in dieser Nacht einige Menschen als Hexen. Doch auch Leute, die mit dem Aberglauben nichts anfangen können, haben am Wochenende in Bergedorf und Umgebung die Möglichkeit, in den Frühling zu tanzen. Wir verraten, wo das am besten geht.

Tanz in den Mai: Lola startet mit Konzerten in das Wochenende

1. Im BeLaMi an der Holtenklinker Straße 26 geht es am Sonntagabend (30. April) rund: Ab 19 Uhr tritt hier der Musiker Sunny P. auf, ein One-Man-Coverstar. Mit Gitarre und Fuß-Schlagzeug performt er Songs von Neil Diamond über Abba bis hin zu Rammstein. „Wir kennen Sunny schon sehr gut, weil er zweimal im Jahr bei den Auftritten von Monique & The Jacks an den Drums sitzt“, erzählt Inhaber Mike Weil. Für das Live-Konzert ist der Eintritt frei. Ab 21 Uhr legt ein DJ auf und begleitet die Gäste durch die Nacht, hier kostet der Eintritt dann 6 Euro pro Person.

2. Bergedorfer ahnen es schon: Natürlich gibt es auch in der Lola an der Lohbrügger Landstraße 8 einen Tanz in den Mai. „Wir starten schon am Freitag mit zwei tollen Konzerten in das Tanz-in-den-Mai-Wochenende“, erzählt Simone Schmidt, Pressesprecherin der Lola. Marcus Genrad will das Publikum ab 20 Uhr mit einer Mischung aus Pop-, Gypsy-, Tribal-, Hip-Hop- und Reggae-Elementen begeistern, die Foundation Crew bereichert den Abend mit Roots Reggae. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro zzgl. Gebühr, an der Abendkasse kosten Karten dann 16 Euro.

Klangbar feiert mit Musik für die Altersklasse Ü40/Ü50 in den Mai

Am Sonntag, 30. April, geht es dann direkt weiter: Ab 22 Uhr legt DJ Benny auf und sorgt bis 4 Uhr morgens für Stimmung. „Bei den Songs ist wirklich für jeden was dabei“, verspricht Simone Schmidt. Wer hier in den Frühling tanzen will, muss allerdings schnell sein. Die Karten (11,50 Euro), die es im Ticketshop der Lola gibt, sind fast ausverkauft. Eine Abendkasse wird es diesmal nicht geben.

3. Die Klangbar am Weidenbaumsweg 13-15 wiederum lässt es sich nicht nehmen, den Tanz in den Mai mit einer Party für Bergedorfer der Altersklasse Ü40/Ü50 zu feiern. Am Sonntag legt DJ Shaker ab 20.30 Uhr auf und spielt vor allem 80er, 90er, Schlager und die Hits von heute. Organisator Heiko Papke rät Gästen, rechtzeitig zu erscheinen: „Meist wird es bei uns sehr schnell voll, dann müssen wir auch Leute abweisen“, so der Bergedorfer. Karten gibt es für 12 Euro ab Freitag, 28. April, in der Klangbar. Die Party endet gegen 3 Uhr nachts.

Maitanz funktioniert auch auf irische Art und Weise

4. Dass der Maitanz auch irisch funktioniert, will am Sonntag der Suhrhof Pub beweisen, ebenfalls am Weidenbaumsweg 13-15 beheimatet. Ab 20.30 Uhr tritt hier der irische Künstler Larry Donlo auf und will mit Irish Folk Rock richtig Stimmung machen. Der Eintritt ist kostenlos, allerdings gibt es auch hier nur begrenzten Platz. Deshalb lohnt es sich auch hier, etwas früher zu erscheinen.

5. Auch im Landgebiet wird gefeiert: Der Sportclub Vier- und Marschlande bittet im Gasthof Hitscherberg zum Tanz in den Mai. Die Feier am Kirchwerder Hausdeich 153 startet gegen 21 Uhr. Ein DJ sorgt für Musik und hat für jedes Alter die passenden Songs im Repertoire. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des Vereins (Auf dem Sülzbrack 2) oder können per Telefon 040/723 99 29 sowie per E-Mail an vorstand@scvm.de reserviert werden. Achtung: Es gibt keine Abendkasse.

In Geesthacht steigt die SmuX-DanceParty mit den DJs Kurt & App

6. Die Freiwillige Feuerwehr Wentorf lädt vor dem Wentorfer Rathaus an der Hauptstraße 16 zum großen Maifest unter dem geschmückten Maibaum ein. Am Sonntag, 30. April, gibt es dort von 18 Uhr bis 21.30 Uhr Maibock, Maibowle und Bratwurst. Der Musikzug Wentorf-Börnsen wird das Event musikalisch begleiten. Wer also lieber den Abend statt die Nacht durchtanzt, ist hier richtig.

7. Bei der SmuX-DanceParty „Tanz in den Mai“ in Geesthacht legen am Sonntag, 30. April, ab 21 Uhr die DJs Kurt & App auf. Alle Gäste, die sich mal wieder ausgiebig zu Klassikern aus Rock, Pop, Disco und dem Besten aus den aktuellen Charts bewegen wollen, sind hier willkommen. Tischreservierungen für den Wintergarten und einige wenige Plätze im Innenraum werden unter mail@smux.info angenommen. Der Einlass beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, Jugendliche unter 18 Jahren können nur in Begleitung Erziehungsberechtigter dabei sein.

Party im Festzelt in Reinbek mit Bockwürstchen und Brötchen

8. Auf dem großen Festplatz in Reinbek an der Sachsenwaldstraße 20 wird am Sonntag, 30. April, ein großes Festzelt aufgebaut. Hier können Jung und Alt ab 19 Uhr zu der Musik von DJ Kai Uwe ausgelassen feiern. An Musik wird alles gespielt, verspricht die Veranstalterin. Da tanzen auch hungrig macht, können Besucher sich auf Bockwürste mit Brötchen freuen. Der Eintritt kostet 10 Euro, die Party endet um 2 Uhr in der Nacht.