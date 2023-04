Behördenwirrwarr: Der hölzerne Bojenmann verlässt Bergedorf

Hamburg. Seit 1993 wachte er über den Serrahn, unterbrochen nur von den längeren Phasen, in denen er saniert werden musste, weil ihm die Witterung zu schaffen machte. Inzwischen ist der hölzerne Bojenmann aber längst durch ein wetterbeständigeres Modell aus Aluminium ausgetauscht worden. Der Original-Bojenmann, so hatte es 2021 die Bezirkspolitik entschieden, sollte derweil eine würdige Rentenstätte an einem trockenen, passenden Ort in Bergedorf bekommen. Doch daraus wird wohl nun nichts mehr: Das Kunstwerk verlässt den Bezirk. Wann und wie er zurückkehrt, ist unklar.

Die Situation rund um das hölzerne Original ist reichlich verworren. Denn die Zuständigkeiten sind nicht eindeutig. Zum einen ist da der Künstler Stephan Balkenhol, der 1993 die insgesamt vier Bojenmänner schuf, die nicht nur auf dem Serrahn, sondern auch auf Alster und Elbe standen. Balkenhol gehören die hölzernen Kunstwerke noch immer. Da ist aber auch die federführende Kulturbehörde, die die alten Bojenmänner regelmäßig sanieren und schließlich gegen die neuen Aluminiummänner austauschen ließ. Gelagert werden die hölzernen Originale hingegen bei der Hamburg Port Authority und beim Bezirk Bergedorf.

Kunstwerk ist erneut sanierungsbedürftig

Auf Nachfrage scheint selbst den Akteuren nicht immer klar, wie die Zuständigkeiten liegen. Das Bezirksamt lässt mitteilen, der wohl erneut restaurierungsbedürftige Bergedorfer Bojenmann liege aktuell auf dem hiesigen Betriebshof. Ein passender neuer Standort gemäß dem Beschluss der Bezirkspolitik habe bisher nicht gefunden werden können.

Doch während der Bezirk nach einem Standort sucht, vermeldet die Kulturbehörde, sie sei mit dem Künstler im Gespräch: „Wir hoffen weiter sehr, dass wir auch einen dauerhaften Verbleib der alten Männer finden werden, wollten aber zunächst abwarten, ob der Künstler diese im Rahmen von Ausstellungen zeigen will, wie er zunächst vorhatte“, so Sprecher Enno Isermann.

Nachfragen bringen Bewegung in die Sache

Immerhin, die Nachfragen auch interessierter Bergedorfer bringen Bewegung in die Sache. Nunmehr informiert das Bezirksamt, die Kulturbehörde werde „den Bojenmann nun abholen und zunächst bei sich zwischenlagern, damit dieser dann in das Atelier des Künstlers nach Kassel gebracht werden kann“, so Sprecher Lennart Hellmessen.

Dort solle das Kunstwerk restauriert werden. Wie aber geht es danach weiter? Das ist unklar, doch die Kulturbehörde stehe zum „weiteren Verbleib“ mit dem Künstler und dem Bezirksamt in Kontakt, heißt es aus Bergedorf.