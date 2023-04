Feuerwehr Hamburg: Wieder Feuer nahe dem Bahngelände Neuer Weg in Bergedorf

Bergedorf. Gleich mehrere Feuermeldungen haben am Ostermontag Feuerwehr und Polizei in Bergedorf auf Trab gehalten. So wurde die Freiwillige Feuerwehr Bergedorf um 18.30 Uhr zu einem Kleinfeuer am Brookdeich gerufen. Nahezu zeitgleich kam die Meldung, es brenne an der Brookkehre in einem Kleingartenverein. Die Bergedorfer Berufswehr und die FF Lohbrügge rückten dorthin aus. Es handelte sich jedoch um denselben Brand: Etwa 200 Quadratmeter Schilfrohrfläche mussten unweit eines Schrotthandels gelöscht werden.

Unbekannte hatten wohl einen Feuerwerkskörper gezündet

Doch noch während der Arbeiten gab es im nahegelegenen Bereich des alten Bahnhofs Bergedorf Süd plötzlich einen lauten Knall. Erst Karfreitag hatte dort eine Grasfläche gebrannt, genau zu dem Zeitpunkt, als der Museumszug Karoline dort einen planmäßigen Stopp einlegt hatte.

Diesmal hatten wohl Unbekannte einen Feuerwerkskörper gezündet. Laut Zeugen überprüfte die Polizei mehrere Menschen in der Umgebung, auch im angrenzenden Grabeland. Dort sollen zudem mehrere Männer überprüft worden sein, die die im Abriss begriffenen Lauben durchwühlt und womöglich Diebesgut beiseitegestellt hatten.