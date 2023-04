In der Shisha- und Cocktailbar gerieten zwei Gruppen aneinander. Warum davon auch Autofahrer in Bergedorf betroffen waren.

Am frühen Mittwochmorgen kamen Polizei und Feuerwehr zur Unfallstelle, vorübergehend war an der Wentorfer Straße kein Durchkommen mehr.

Bergedorf Streit in der „Nice Lounge“ – Mann durch Stich verletzt

Bergedorf. Mittwochmorgen an der Wentorfer Straße 6: In der dortigen Shisha- und Cocktailbar „Nice Lounge“ kam es um 5.38 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen: „Im Zuge dessen wurde ein Mann am Hals, mutmaßlich mittels eines Dartpfeils verletzt“, berichtet Joscha Ahlers von der Polizeipressestelle.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt waren schnell zur Stelle, der Mann kam ins Krankenhaus St. Georg. Lebensgefahr bestehe nicht.

Viele Polizisten eilten zur „Nice Lounge“ an der Wentorfer Straße und befragten die Anwesenden.

Foto: Leimig Christoph / BGZ

Die Polizei nahm Alkoholtests vor, befragte alle Anwesenden, nahm Personalien auf und befragt die Betreiber der „Nice Lounge“. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern noch an.

Da die Wentorfer Straße vorübergehend gesperrt blieb, regelte die Polizei den sich auch mit vielen Linienbussen stauenden Verkehr auf der Mohnhof-Kreuzung. cl/stri