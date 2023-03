Handwerk: Beim Rohr-Experten RCS übernimmt die junge Generation

Bergedorf/Kröppelshagen. 2023 dürfte das spannendste Jahr werden in der 25-jährigen Geschichte des Familienunternehmens Rohr-Cleaning-Servive (RCS). Genau zu Jubiläum will Inhaber und Gründer Thorsten Ernst den Spezialisten für Rohrreinigung in die Hände seine beiden Söhne übergeben – und selbst „etwas in den Hintergrund treten“.

Tatsächlich ist Thorsten Ernst mit gerade erst 54 Jahren eigentlich noch nicht im Rentenalter – aber er will die Zukunft der Firma rechtzeitig sichern, samt gutem Übergang an die nächste Generation: „Ich möchte meinen Söhnen Zeit geben, sich einzuleben.“ Das Wichtigste für ihn ist, „dass Joshua und Dominik den Spagat zwischen Chef- und Monteur-Sein hinkriegen. Das musste ich damals anno 1998 ja auch.“

Die Söhne sind schon seit Jahren als Mitarbeiter im Betrieb

Schon von Anfang an haben beide Söhne miterlebt, wie das Unternehmen aus kleines Anfängen allmählich größer wurde: „Die sind da von Klein auf reingewachsen, haben schnell verstanden, dass der Erfolg auch privat finanzielle Absicherung bedeutet. Das motiviert natürlich, den Betrieb weiterzuführen.“ Sein 26-jähriger Sohn Dominik arbeitet bereits seit sieben Jahren als Kamerainspekteur im Unternehmen. Der fünf Jahre jüngere Joshua beendet bald seine Ausbildung zum Anlagenmechaniker und plant anschließend darin seinen Meister zu machen.

So gut war Thorsten Ernst einst nicht auf die Selbstständigkeit vorbereitet. Er hatte viel ausprobiert, arbeitete als Florist, machte eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann. Doch er merkte früh, dass es das nicht ist. Es folgten einige Jahre bei Otto-Versand, bewarb sich schließlich bei einem Handwerk im Bereich Rohrreinigung – und fing dort an. Weitere acht Jahre vergingen, dann machte er sich selbstständig: „Mit 30 Jahren wollte ich etwas Eigenes auf die Beine gestellt haben.“

Vom 6-Quadratmeter-Büro zum Unternehmen mit 17 Mitarbeitern

So begann er 1. März 1998 als „RCS Ernst“, nahm gemeinsam mit Ehefrau Bettina die ersten Aufträge im sechs Quadratmeter kleinen Büro an. Das Duo teilte die Arbeit auf: Er fuhr auf Montage, Sie erledigte als ausgebildete Bürokauffrau den Papierkram.

Heute beschäftigt RCS 17 Mitarbeiter, darunter zwölf Monteure und fünf Bürokräfte. Das Unternehmen ist vor allem Spezialist für Dichtigkeitsprüfungen. Die Auftragsbücher sind gefüllt schließlich muss jeder Hausbesitzer die Leitungen unter seinem Anwesen untersuchen lassen. Die meisten davon sind von Stammkunden. „Wir haben in 25 Jahren keinen Kunden verloren, der nicht verloren gehen wollte“, erzählt Ernst stolz. Dazu gehören Großunternehmen aus Hamburg, Baugesellschaften mit Hunderten Wohnungen oder wie Ernst selbst sagt, „halb Vierlanden“. Um für seine Auftraggeber besser erreichbar zu sein, hat er deshalb auch eine Dependance in Bergedorf, Wentorfer Straße 9.

Das Unternehmen versteht sich als große Familie, einschließlich aller Mitarbeiter. „Natürlich feiern wir unser Jubiläum alle gemeinsam, Hierarchien gibt es bei uns nicht“, sagt Thorsten Ernst. Zum 20. Geburtstag des Betriebs gab es ein großes Grillfest für alle auf der Terrasse des Chefs. Seit zehn Jahren wohnen die Ernsts direkt neben dem Hauptsitz in Kröppelshagen, wo vor 25 Jahren alles begann.