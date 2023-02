Schulentwicklung Bergedorf Hansa-Gymnasium nach Zitterpartie zurück in der Erfolgsspur

Seit August 2022 neuer Schulleiter am Hansa-Gymnasium: Dr. Stefan Schulze (55).

Anmeldezahl der Fünftklässler wächst am Hansa deutlich. In der Gunst der Schüler liegen Bergedorfs Gymnasien aber gar nicht an der Spitze.