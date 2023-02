Musik: Bergedorfs Brahms-Chor erobert die Laeiszhalle

Bergedorf. Es ist eine Premiere der besonderen Art für Bergedorfs Brahms-Chor: Als Teil des „Hamburger Oratorienchors“ tritt das Ensemble am erstern März-Wochenende in der Hamburger Laeiszhalle – erstmals seit zwei Jahren endlich wieder vor großem Publikum.

Mit Werken von Ralph Vaughan Williams und natürlich auch von Johannes Brahms laden die 120 Sänger und Sängerinnen für Sonntag, 3. März, in den großen Saal zu einem außergewöhnlichem musikalischen Abend ein. In Begleitung der „Symphoniker Hamburg“ stellen sie nämlich zwei große Werke vor, die unterschiedlicher kaum sein können: Die aufwühlende Kantate „Dona Nobis Pacem“ von Williams appelliert mit mahnender Botschaft an den Frieden. Das Werk wurde erstmals im Oktober 1936 aufgeführt.

Kantate und Requiem erklingen in der Laeiszhalle

Johannes Brahms „Ein Deutsches Requiem“ spendet hingegen Trost an die Hinterbliebenen von Verstorbenen und bedient sich an Texten aus der Bibel. Das Requiem wurde 1869 uraufgeführt und ist seither als sehr emotionales Stück bekannt.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten kosten 10 bis 32 Euro und sind online erhältlich unter www.hamburger–oratorienchor.de oder www.ticketonline.de. Ermäßigungen für Schüler und Studenten sind nur an der Abendkasse in der Laeiszhalle möglich.