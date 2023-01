Abgelenkt? Pflegedienstmitarbeiterin fährt Auto zu Schrott

Hamburg. Noch ist unklar, warum die Fahrerin eines ambulanten Pflegedienstes aus Hamburg-Hamm am Sonntag die Kontrolle über ihren VW Up auf der Straße Boberger Furt verlor. Die 52-Jährige war in Richtung Billwerder Billdeich unterwegs, als sie zunächst um 9.35 Uhr zwei neu eingerichtete Fahrbahnverschwenkungen überfahren hat und dann nach links in den Gegenverkehr abgekommen ist, wo das demolierte, nicht mehr fahrtüchtige Auto stehenblieb.

Unter anderem sollen der Motor beschädigt und auch die Stoßdämpfer abgerissen sein, zudem verlor der Up sichtbar Öl. Glücklicherweise kam der Frau zur Unfallzeit kein anderer Pkw oder Radfahrer entgegen. Die 52-Jährige wurde nach Angaben der Polizei Bergedorf leicht verletzt, kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.