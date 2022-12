Bergedorf: Das alte Jahr mit Comedy ausklingen lassen

Bergedorf. Es gab nicht viel zu lachen im Jahr 2022. Ein Grund mehr, es erst recht mit Spaß zu beenden: Am Silvesterabend kommt der Bauchredner und Comedian Jörg Jará mit seinem neuen Programm „Puppen-Therapie“ ins Theater Haus im Park. Es ist eine der letzten Aufführungen des Altonaer Theaters auf der Bühne am Gräpelweg 8 vor dem Umzug ins neue Körberhaus.

.Jörg Jará ist aus vielen Fernsehauftritten und durch seine YouTube-Videos bekannt. Der gebürtige Flensburger Hans Jörg Pütz, so sein bürgerlicher Name, ist aber nicht nur Bauchredner, sondern auch Transaktionsanalytiker und Coach. Was lag also näher, als beide Professionen für das neue Programm zu verbinden?

In Bergedorf gibt es Comedy im Haus im Park zum Jahresende

Das heißt nun nicht von ungefähr „Puppen-Therapie“ und erzählt von den Problemen der Puppen: Herr Jensen verzweifelt an den neuen Medien, Olga vermisst den Elektriker und Herr Niemand hat so viele kleine Wehwehchen, dass er vergessen hat, was ihm eigentlich fehlt. Zu Wort kommen auch Psychologie-Professor Karl-Friedrich Jensen, Ex-Knacki Lutz-Maria und Telefonberaterin Hilde Sommer. Jörg Jará macht aus dieser Puppentherapie einen amüsanten Abend mit dem Motto: Lachen ist die beste Medizin.

Tickets für die Show, die um 19 Uhr am Silvesterabend beginnt, kosten zwischen 40 und 55 Euro. Karten gibt es etwa beim Ticket Shop der Bergedorfer Zeitung im CCB Tel.: 040-72 00 42 58, im Haus im Park oder online unter www.theater-bergedorf.de.