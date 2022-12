Verschenkt: Weihnachtsbäume von der Fußgängerzone fürs Wohnzimmer

Lohbrügge. „Einer dieser Weihnachtsbäume würde sich sicher gut in meinem Wohnzimmer machen.“ Dieser Gedanke kam vielen, die in den Adventswochen an der schönen grünen Weihnachtsdekoration in der Fußgängerzone Alten Holstenstraße vorbei gingen. Und tatsächlich sollten die Tanne nicht einfach so entsorgt werden, sondern och länger Freude bereiten: Am Donnerstag verschenkte der Business Improvement District (BID) Alte Holstenstraße alle Tannen an bedürftige Familien.

Die Verschenkaktion vom BID Alte Holstenstraße richtete sich an bedürftige Familien

„Gerade jetzt, mit einer hohen Inflationsrate müssen viele Eltern auf jeden Cent gucken“, sagt Sprecherin Annika Baumgarten. Diese Familien konnten jetzt einen der Christbäume beim BID abholen. Vor dem Bax Café Creme im Marktkauf-Center und in der Fußgängerzone standen am Donnerstagnachmittag Centermanagerin Valbone Scharfenberg, Annika Baumgarten und Peter Stellwagen – als Weihnachtsmann – mit den Christbäumen bereit. Während der Weihnachtsmann kleine Geschenke verteilte und besinnliche Stimmung verbreitete, nahmen begeisterte Menschen die ersten Tannenbäume mit. Später gab es noch heiße Getränke, Waffeln und Gebäck, serviert vom Bax Café Creme, deren Mitarbeiter sich ebenfalls weihnachtlich verkleidet hatten.

Der BID Alte Holstenstraße wurde 2009 ins Leben gerufen und ist eine Initiative der Grundeigentümer der Alten Holstenstraße, die die Fußgängerzone aufwertet. Eine Maßnahme ist beispielsweise die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung. Die Aktion „Weihnachtsbäume zu verschenken“ gab es in diesem Jahr zum ersten Mal, doch Annika Baumgarten verrät: Wenn so alle 18 Weihnachtsbäume ihren Platz in den Wohnzimmern bedürftiger Familien finden, dann wird es diese Aktion ganz sicher im nächsten Jahr wieder geben.“