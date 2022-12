Zoran (12) aus Lohbrügge wird vermisst: Wer hat ihn gesehen?

Hamburg. Die Polizei sucht seit Sonntagabend einen zwölfjährigen Jungen aus Lohbrügge. Zoran Krcinovic verließ an jenem Abend um 18 Uhr die Wohngruppe Lohbrügge an der Straße Stormarnhöhe und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Auf Antrag der Bergedorfer Kripo (LKA 173) erließ ein Richter einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Zoran ist etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß und eher von hagerer Statur. Als er verschwand, trug er eine schwarze Jacke der Marke „Wellensteyn“, graue Jogginghose, schwarze Schuhe und ein weißes Baseballcap. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Suchfotos des Jungen zwar schon älteren Ursprungs sein, den Vermissten aber immer noch gut abbilden.

Die Fotos zeigen den vermissten Zoran, als er jünger war, sollen aber für eine Erkennung immer noch ausreichen.

Foto: Privat / BGDZ

Die Wohngruppe liegt nahe am Übergang der Habermannstraße zur Straße Am Beckerkamp. Insofern wäre es möglich, dass Zoran Krcinovic an der vielbefahrenen Hauptstraße einen Bus genommen hat. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort können an jeder Polizeidienststelle sowie unter dem Hinweistelefon 040/428 65 67 89 gegeben werden. Wer den Jungen sieht, kann auch den Notruf 110 anwählen.