Bergedorf Tombola lockt mit Preisen im Wert von 35.000 Euro

Bergedorf. Sie ist ab Sonnabend, 5. November, freigegeben, die Jagd auf die Preise der Bergedorf Tombola. Der Initiator, der Wirtschaftsverband WSB, kooperiert in diesem Jahr erstmals mit der Werbeagentur „Die Creativen“, die sich um die Organisation kümmern. WSB-Geschäftstführer Marc Wilken sagt: „Wir haben wirklich wieder viele tolle Preise im Lostopf. Großartig, wie sich die Bergedorfer Unternehmen engagieren.“

Insgesamt sind Sachpreise und Dienstleistungen im Gesamtwert von 35.000 Euro zu gewinnen. Der Kauf jedes Loses dient wie in jedem Jahr einem guten Zweck. „Das sind noch einmal fast 10.000 Euro mehr als im Jahr davor“, freut sich Wilken über alle großzügigen Spender.

Bergedorf Tombola für den guten Zweck – das sind die Preise

Unter anderem sind Einkaufs- und Wertgutschein in unterschiedlichen Höhen, kostenlose Trainingscoupons in Fitnessstudios, Mini-Goldbarren, unabhängige Ernährungsberatungen für den Hund (!) oder auch mal das Traumauto für ein Wochenende, zum Beispiel ein BMW oder ein vollelektrischer VW ID.4, im Lostopf. Lose werden bis zum 16. Dezember verkauft – wenn der Vorrat denn solange reicht.

110 Unternehmen aus ganz Bergedorf sind dabei. Insgesamt können an 26 Verkaufsstellen im ganzen Bezirk insgesamt 10.000 Lose gekauft werden. Dabei sind viele Geschäfte im Sachsentor und an der Alten Holstenstraße, aber auch die Bergedorfer Zeitung in der Chrysanderstraße 1, der Infopoint im Einkaufscenter CCB sowie das Bauhaus am Curslacker Neuer Deich. Wer es genauer wissen möchte, klickt für die Standorte www.wsb-bergedorf.de/tombola.

Die Lose der Bergedorf Tombola kosten zwei Euro

Die Lose, mit denen jeder Gutes tun und selbst einiges gewinnen kann, kosten pro Stück zwei Euro. „Die Hauptpreise werden den Gewinnern persönlich überreicht“, verspricht Marc Wilken: „Alle Gewinne können bis zum 14. Januar 2023 mit dem Originallos beim Spender abgeholt werden.“

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie die Erlöse aus der WSB-Tombola dann eingesetzt werden, zeigt demnächst die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) des Bezirks. Stefan Baumann, Leiter des Clippo Lohbrügge und Clippo Boberg, Lana Klevers (Mädchentreff Lohbrügge Dolle Deerns) und Eike Möller (Awo Jungentreff Bergedorf) dürfen sich auf die Realisierung eines tollen Tages im Mai 2023 freuen: Ein interaktives Kinder- und Jugendfest, das wohl mit rund 5000 bis 6000 Euro aus der WSB-Tombola finanziert wird.

„Wir freuen uns sehr auf die Möglichkeit, aus den Tombola-Erlösen zu profitieren“, sagt Baumann. Lana Klevers ergänzt: „Wir wollen als Ausgleich für die Corona-Leiden einen besonderen Tag organisieren, denn der Nachholbedarf ist bei Mächen und Jungen absolut da.“

Erlebnispädagogischer Tag für Bergedorfs Kinder und Jugendliche

Grob angedacht könnte ein erlebnispädagogischer Tag in den Pfingstferien herauskommen, an dem der Nachwuchs im Grünen Zentrum in Lohbrügge selbst aktiv werden soll, etwa auf einer offenen Bühne Musik machen kann.

Das Angebot richte sich im speziellen an Kinder und Jugendliche aus sozial und finanziell benachteiligten Familien. „Das wird sich herumsprechen“, ist Eike Möller überzeugt, „die Jugendlichen sehen, dass etwas aufgebaut wird, und kommen dann einfach vorbei.“