Polizei Bergedorf: Frontalcrash - War Ford-Fahrer vor Unfall eingeschlafen?

Bergedorf. Durch unaufmerksames Verhalten im Straßenverkehr hat es am Wochenende in Bergedorf zweimal gekracht. Verursacher waren dabei ein ganz junger Motorradpilot und ein routinierter Autofahrer.

Er bekam am Freitagabend schnelle Hilfe: Ein 16-jähriger Schwarzenbeker verlor um 20.10 Uhr im Kurvenbereich der Autobahn-Ausfahrt Bergedorf der A 25 plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad, eine Beta Enduro E9. Der Jugendliche knallte dabei in die Leitplanke und flog über die Fahrbahnabgrenzung hinweg. Das hatten hinter ihm ein Autofahrer sowie ein Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes wahrgenommen, die dem 16-Jährigen sofort halfen. Das Unfallopfer erlitt bei seinem Sturz eine Schnittwunde am Oberschenkel und kam danach zur Behandlung ins Krankenhaus.

Polizei Bergedorf: Ford-Fahrer muss nach Unfall in Klinik

In eine Klinik musste auch ein 74 Jahre alter Lohbrügger transportiert werden, der am Sonnabend um 18.05 Uhr auf der Holtenklinker Straße einen Unfall verursacht hatte. Der Fahrer eines Ford Focus driftete in Fahrtrichtung Bergedorf in Höhe der Hausnummer 158 plötzlich nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Ford Transit eines 44-Jährigen zusammen. Dabei wurde der Verursacher schwer verletzt, erlitt nach erster Einschätzung der Mediziner eine Gehirnerschütterung und Verletzungen im Unterleib, während der 44-Jährige nur leicht verletzt wurde.

Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass der 74-Jährige kurzzeitig hinter dem Steuer eingenickt war und deshalb unfreiwillig die Fahrbahn wechselte. Sein Führerschein wurde eingezogen.