Bergedorf CCB: Fotos im offenen Atelier – weder verwackelt noch zufällig

Hamburg. Da ist dieses von Meisterhand geflieste WC in einem Museum. Oder die geflickte Stelle in einer Stahlplatte. Auch Plakatwände, Fassaden und Mauern ziehen Kai Schönleiter magisch an, sogar eine stahlblaue Plastikflasche im Müll. Nicht zuletzt sind es Brücken, über die S-Bahnen fahren: „Bei der Bearbeitung eines Brückenfotos entdeckte ich ein zartes Herz mit Pfeil, das ins Fenster geritzt wurde“, schwärmt der Künstler, der in der Woche vom 17. Oktober an im offenen Atelier des CCB ausstellt und verspricht: „Alles ist spontan entstanden, aber weder verwackelt noch zufällig.“

Dabei geht es dem 61-Jährigen gar nicht immer um große Foto-Technik: „Spannender ist doch die Geschichte hinter jedem Motiv“, meint der Neuallermöher, der selbst ein Leben in Bewegung hat und schon 14-mal umgezogen ist: „Das lag an den vielen Stellen meines Vaters, der Geschäftsführer einer Druckerei war. So musste ich leider oft die Schulen wechseln.“

Im CCB in Bergedorf zeigt der Fotograf auf 300 Quadratmetern seine Werke

Sesshaft wurde Kai Schönleiter dann mit Frau und zwei Kindern in Hamburg – und auch das war nicht immer leicht: „Nach dem Bau unseres Reihenhauses fehlte Geld, da habe ich nachts am Fließband bei Baiersdorf Aluminiumdosen für Deos sortiert“, erzählt er. „Ich war mir nie zu schade, mir die Hände dreckig zu machen.“ Zunächst aber hatte er Maschinenbau studiert und eine Lehre im Baustoffhandel angehängt.

Inzwischen ist es mehr der Computer, der ihn fordert: „Ich bin ein Früharbeiter, stehe um 4.30 Uhr auf und bearbeite meine Fotos. Spätestens um 10 Uhr aber packe ich dann meinen kleinen Rucksack und laufe raus in die Welt. Denn die Motive kommen ja nicht in mein Wohnzimmer“, so der Künstler, der 52 Bilder im CCB zeigen will. Heute bis Sonnabend, 21. Oktober, ist die 300 Quadratmeter große Galerie zwischen 11 und 19 Uhr geöffnet.