Räuber entreißt Seniorin (74) am Bahnhof Bergedorf die Handtasche

Bei einem Überfall am Bahnhof in Bergedorf hat ein Räuber einer Seniorin die Handtasche entrissen (Symbolbild).

Bergedorf. Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag in der Straße Am Bahnhof eine 74-Jährige überfallen und ausgeraubt. Die Tat ereignete sich laut Polizei Bergedorf um 20.05 Uhr. Die Seniorin war in dieser Zeit beim Bergedorfer Bahnhof zu Fuß unterwegs, als sich der Unbekannte von hinten näherte und ihr die Handtasche entriss. Durch die Attacke stürzte die 74-Jährige und verletzte sich leicht.

Polizei Bergedorf sucht Zeugen eines Raubüberfalls am Bahnhof

Der Mann konnte in unbekannte Richtung fliehen und auch nicht mehr gestellt werden. Er wird als etwa 1,75 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet beschrieben. Seine Beute: die Handtasche mit Bargeld, Papieren, Handy und Haustürschlüssel darin.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat: Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 040/428 65 67 89 zu melden.