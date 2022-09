Wochenendtipps vom Zirkus bis zur Ü-40-Party

Bergedorf. Ein langes Wochenende – das bedeutet Zeit. Zeit für die Familie, für das Hobby – oder auch für das ein oder andere Event in und um Bergedorf. Ein Überblick.





Sonnabend, 1. Oktober:

Circus Belly feiert sein 40-jähriges Bestehen unter dem Motto „Evolution“ mit Tieren, Clown und Akrobatik. 15 und 19 Uhr, Frascatiplatz, Vorverkauf über Eventim und von 10 bis 12 Uhr an der Tageskasse

Hamburger Sternwarte lädt zum Tag der offenen Tür mit buntem Programm, 14 Uhr, Gojenbergsweg 112

Jazz mit dem Finn Großmann Quintett, 20 Uhr, White Cube, Kurt-A.-Körber-Chaussee 73

Mixed-Party mit DJ, 23 Uhr, Lola, Lohbrügger Landstraße 8

Ausstellung zum Leben an der innerdeutschen Grenze, Kreismuseum Ratzeburg, Domhof 12, 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr

Saisonabschluss in Christines Café auf dem Milchhof Reitbrook, 14 bis 17 Uhr, Vorderdeich 275

Kulturnacht in Geesthacht, Konzerte, Lesungen, Theater, Filme und Dichtkunst an zehn Orten, 17 bis 22 Uhr, Start mit dem Rockabilly-Duo Rossi in der Fußgängerzone

Ü-40-Party im Autohaus Brinkmann Geesthacht mit DJ Sascha Franke. Notwendig ist ein 2G-Impfnachweis (geimpft oder genesen), Beginn ist um 20 Uhr, Karten gibt es im Autohaus, Steinstraße 80

Eisenbahnfahrten mit der historischen Dampflok Karoline, Abfahrt von Geesthacht nach Bergedorf 12.30, 15.15 und 17.55 Uhr; vom Bahnhof Bergedorf-Süd nach Krümmel um 13.20 und 16.05 Uhr, nach Geesthacht 18.45 Uhr; von Krümmel nach Bergedorf 14.50 und 17.35 Uhr

Curslacker Abendmusik mit dem Duo ElbClassico, norddeutsche Romantik mit Klavier und Flöte. 19 Uhr, St. Johannis-Kirche, Curslacker Deich 142

Erntedankfest in Kirchwerder beginnt mit großer Schlagernacht, 20 Uhr, Festwiese am Zollenspieker Hauptdeich. Das Festzelt ist aufgrund der kühlen Temperaturen geschlossen, nicht seitlich geöffnet. Tickets an der Abendkasse 20 Euro



Sonntag, 2. Oktober:

Jazz im SchlossBergedorf mit Les enfants du jazz, Ticket-Reservierung unter 040/72 54 54 80 oder info@jazzclub-bergedorf.de

Les Enfants du Jazz spielen Dixiland im Bergedorfer Schloss.

Foto: Michael Solscher



Möllner Kulturnacht mit vielfältiger Musik, Ausstellungen, Lesungen und Führungen an verschiedenen Orten, 18 Uhr bis 23 Uhr

Ausstellung zum Leben an der innerdeutschen Grenze, Kreismuseum Ratzeburg, Domhof 12, 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr

Chansons mit dem Trio Fräulein Tüpfeltaubes Tagebuch, 19 Uhr, Amtsrichterhaus Schwarzenbek, Eintritt 20 Euro, bis 30 Jahre 10 Euro. Anmeldungen: mail@amts richterhaus.de, 04151/88 11 32

Circus Belly, 11 und 15 Uhr, Frascatiplatz Bergedorf, Ticketvorverkauf über Eventim oder von 10 bis 12 an der Tageskasse

Saisonabschluss in Christines Café auf dem Milchhof Reitbrook, 14 bis 17 Uhr, Vorderdeich 275

Eisenbahnfahrten mit der historischen Dampflok Karoline, von Geesthacht nach Bergedorf 10.15, 12.30, 15.15 und 17.55 Uhr; von Bergedorf-Süd nach Krümmel 13.20 und 16.05; nach Geesthacht 11.05 und 18.45 Uhr; von Krümmel nach Bergedorf 14.50 und 17.35 Uhr.

Dampflok Karoline lädt zu vielen Fahrten zwischen Bergedorf und Krümmel ein.

Foto: Rösler



Laternenumzug mit der FFW Geesthacht, Start um 19 Uhr, Feuerwache Kehrwieder. Zum Schluss gibt es Leckeres vom Grill

Erntedankfest in Kirchwerder beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St. Severini Kirche am Kirchenheerweg. Um 13.30 Uhr startet der prächtige Erntedankumzug, der von der Kirche zum Festplatz zieht

Landeserntedankfest Lütau, Beginn 11 Uhr mit Festgottesdienst in der St. Dionys und St. Jakobus-Kirche (Redderallee 1) mit Bischöfin Kirsten Fehrs, 13.30 Uhr Ernteumzug, Schützenstraße 8 (siehe Seite 23)



Montag, 3. Oktober:

Oldtimer-Treff auf dem Ratzeburger Markt mit Fahrzeugen bis Baujahr 1990, 10 bis 18 Uhr

Stadtführung in Lauenburg zum Tag der Deutschen Einheit, 11 Uhr am Schlossturm (Amtsplatz). Anmeldung bis Sonnabend, 1. Oktober, 17 Uhr unter 04153/590 92 20 oder touristik@lauenburg-elbe.de

Saisonabschluss in Christines Café, Milchhof Reitbrook, 14 bis 17 Uhr, Vorderdeich 275

Circus Belly, 15 Uhr, Bergedorf Frascatiplatz, Vorverkauf über Eventim oder von 10 bis 12 Uhr an der Tageskasse

Ausstellung zum Leben an der innerdeutschen Grenze, Kreismuseum Ratzeburg, Domhof 12, 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr