Dreiste Einbrecher klauen Tresor aus Instanbul-Supermarkt

Während in dem 24/7-Supermarkt Kunden einkauften, drangen die Täter über den Notausgang ins Büro ein und stahlen den Tresor.

Hamburg. Sie kamen durch die Notausgangstür und ließen den kompletten Tresor mit den Tageseinnahmen mitgehen: Wie die Polizei erst jetzt meldet, bekam der Istanbul-Supermarkt an der Bergedorfer Straße in der Nacht von Donnerstag zum Freitag ungebetenen Besuch.

Während in dem rund um die Uhr für Kunden mit Chipkarte geöffneten Laden videoüberwacht eingekauft wurde, knackten Einbrecher den Notausgang. Sie drangen offenbar gezielt bis ins Büro vor und schleppten den Tresor hinaus. Die Täter kamen zwischen 22 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am Freitag. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/428 65 43 10 bei der Bergedorfer Wache zu melden.