Prozess Hamburg – Senior überfallen: Räuber wollten eine Million Euro erbeuten

Ein 78-Jährige und seine Stieftochter wurden in Bergedorf Opfer eines brutalen Überfalls. Angeklagter schweigt am ersten Prozesstag.

Hamburg. Ein Jahr nach einem nächtlichen Raubüberfall auf einen 78-Jährigen in seinem Haus in Bergedorf hat vor dem Landgericht Hamburg der Prozess gegen einen der beiden mutmaßlichen Täter begonnen. Angeklagt ist ein 23 Jahre alte Mann. Er soll in der Nacht zum 13. August 2021 zusammen mit einem unbekannten Komplizen in das Einfamilienhaus des Nettelnburgers am Hackmackbogen eingebrochen sein. Wie es am Montag in der Anklage hieß, die teilweise maskierten Männer über das Gartentor und schlugen die gläsernen Eingangstüren des Wintergartens und des Wohnzimmers ein.

Dem 78-Jährigen, der sich im Obergeschoss aufhielt, hätten sie einen Schlag versetzt mit dem Knauf eines Revolvers, wobei das Opfer eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitt. Sie forderten den Mann laut Anklage auf, den Schlüssel zu einem Tresor herauszugeben. Wegen einer geistigen Blockade habe er das aber nicht tun können.

Raubüberfall: Täter hält Stieftochter Waffe an den Kopf

Die Täter seien auch in das Zimmer der Stieftochter eingedrungen, bevor die 32-Jährige die Tür abschließen konnte. Sie sollen beide Opfer in einen Heizungsraum gezerrt und mit dem Tod bedroht haben. Der Mittäter habe der Stieftochter den Revolver an den Kopf gehalten und dem 78-Jährigen gedroht, sie zu erschießen, wenn er nicht den Tresorschlüssel herausgebe, sagte die Staatsanwältin. Dabei habe er von zehn heruntergezählt.

Plötzlich sei dem Senior der Aufbewahrungsort des Schlüssels eingefallen. Im Tresor hätten die Täter statt der erhofften eine Million Euro nur Silbermünzen im Wert von 100 Euro und etwas philippinisches Bargeld gefunden. Aus Angst habe der 78-Jährige ihnen 1000 Euro Bargeld, EC- und Kreditkarten, iPads, diverse Schlüssel und den Fahrzeugschein zu seinem 100.000 Euro teuren Jaguar gegeben.

Räuber wollten mit dem Jaguar ihres Opfers flüchten

Der Angeklagte und sein Komplize hätten die Opfer gefesselt. Die Flucht mit dem Auto des 78-Jährigen sei ihnen nicht geglückt, weil sie das Garagentor nicht öffnen konnten. Wie die Polizei damals mitteilte, konnte der Überfallene Nachbarn informieren, die einen Notruf absetzten. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und stationär behandelt. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um ihn und seine Stieftochter. Die Fahndung nach den Räubern blieb zunächst erfolglos.

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein halbes Jahr nach der Tat erließ das Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen. Seit März sitzt er nach Angaben des Gerichts in Haft. Die Anklage gegen ihn lautet auf gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung, schweren Raub und Freiheitsberaubung. Nach Verlesung der Anklage sagte der Verteidiger, dass sein Mandant keine Angaben machen werde.

Der zweite Täter sei noch nicht ermittelt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die Strafkammer hat zwölf weitere Termine bis zum 18. November angesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bergedorf