Mehr Komfort: VHH testen Busse mit einer Eckbank

Die vier Gelenkbusse werden auf der Bergedorfer Linie 234 eingesetzt. Was sich die VHH von dem neuen Konzept versprechen.

Bergedorf. Fahrgäste der VHH auf dem Weg der Linie 234 vom Bahnhof Bergedorf über Lohbrügge, Reinbeker Redder, Ladenbeker Furtweg bis zum Fanny-Lewald-Ring und zurück werden von Ende dieser Woche an den höchsten Bus-Komfort in ganz Hamburg haben. Das gewährleisten vier nagelneue Gelenkbusse, die Hersteller Volvo jetzt an die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein geliefert hat.

„Wir möchten mit noch mehr Komfort in den Fahrzeugen mehr Menschen für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs gewinnen“, sagt VHH-Sprecherin Christina Sluga. Schon jetzt haben die E-Busse der VHH Fußböden in Holzoptik, bequeme Sitze, USB-Ladeanschlüsse und ein stimmungsvolles Lichtkonzept. „Die Innenbeleuchtung funktioniert variabel je nach Tageszeit und Sonnenlichteinfall“, erklärte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) gestern bei der Präsentation des Modells.

VHH testen im Nahverkehr auf der Linie 234 vier Busse mit einer Ecksitzbank

Mit Volvo Busse Deutschland haben die VHH an einer weiteren Idee gefeilt und stellen sie nun den Fahrgästen vor: eine innovative Sitzanordnung in den Bussen. Die vier neuen Busse verfügen nun im hinteren Fahrzeugbereich über eine Sitzbank, die über Eck angeordnet ist und eine durchgehende Sitzfläche hat. Diese bietet besonders großen oder korpulenten Menschen sowie Eltern mit Kindern oder kleineren Gruppen mehr Sitzkomfort.

Anjes Tjarks: „Aus Umfragen des HVV wissen wir, dass für die Fahrgäste die Aufenthaltsqualität und der Reisekomfort entscheidende Faktoren sind, wenn es um die Wahl eines öffentlichen Verkehrsmittels geht. Mit dem neuen Innenraumkonzept für ihre Busse setzen die VHH genau dort an und lassen auch die Rückmeldungen der Fahrgäste in die Gestaltung mit einfließen.“

VHH wollen attraktive Alternative für die Fahrt zur Arbeit bieten

VHH-Geschäftsführer Toralf Müller ergänzt: „Wir wollen mit unseren Bussen für alle Menschen in der Metropolregion Hamburg eine attraktive und verlässliche Alternative für die Fahrt zur Arbeit und zu Freizeitaktivitäten sein. Jeder Mensch ist anders und hat andere Bedürfnisse. Die Wünsche verschiedenster Personengruppen in Bezug auf die Innenausstattung unserer Busse unter einen Hut zu bringen, ist eine Herausforderung, der wir uns in den kommenden Jahren verstärkt widmen wollen.“

Für Gerd Schneider, Geschäftsführer Volvo Busse Deutschland, „war es eine Freude und eine Ehre, die VHH bei ihrem Vorhaben zu unterstützen, den Innenraum der voll elektrischen Volvo-Gelenkbusse hinsichtlich Komfort und Funktionalität zu optimieren. Dies passt sehr gut zu unserem gesamtheitlichen und nachhaltigen Ansatz.“

Newsletter für Bergedorf und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Elektro-Gelenkbus kostet rund 650.000 Euro - Drei weitere bestellt

Rund 650.000 Euro kostet so ein Elektro-Gelenkbus, drei weitere Fahrzeuge haben die VHH für Ende dieses Jahres bestellt. Finanziert werden die Mehrkosten aus einem 50-Millionen-Euro-Paket vom Bund für Hamburgs öffentlichen Nahverkehr. Für den Juli planen die VHH eine Befragung in der Linie 234, um zu hören, wie die Fahrgäste die neue Sitzbank bewerten und ob sie weitere Wünsche haben.