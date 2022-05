Sperrung der Chrysanderstraße sorgt für Abbiege-Chaos in Bergedorf

Kanalarbeiten haben am Dienstag für Verkehrsprobleme an der Kreuzung Chrysanderstraße/Bergedorfer Schlossstraße gesorgt.

Bergedorf. Böse Falle Dienstagfrüh für viele Autofahrer auf der Chrysanderstraße: Wegen der Sielbauarbeiten war die Straße von der Einmündung Bergedorfer Schlossstraße an voll gesperrt. Da diese aber seit annähernd zwei Jahren eine Einbahnstraße in die Gegenrichtung ist, gab es für den Verkehr an der Kreuzung lediglich die Möglichkeit, ins Villengebiet abzubiegen.

Dorthin wollten aber nur die wenigsten, sondern stattdessen lieber ins Sachsentor-Parkhaus oder in Richtung Wochenmarkt, zumindest aber irgendwie in die Bergedorfer City. Einige von ihnen setzten daher individuell die Einbahnstraßenregelung der Bergedorfer Schlossstraße außer Kraft, lenkten ihre Autos vorsichtig entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Andere fuhren auf der Kreuzung zunächst orientierungslos im Kreis, bevor sie notgedrungen ins Villengebiet abbogen.

Sperrung und Einbahnstraße – da gab es wohl Abstimmungsprobleme

Mehrere Anrufer schilderten der Bergedorfer Verkehrspolizei das Dilemma; die rückte unverzüglich an und löste kurzerhand das Problem: Bis zum Ende des Wochenmarkts gegen 13 Uhr wurde die Einbahnstraßenregelung auf der Bergedorfer Schlossstraße aufgehoben, Autofahrer durften also links abbiegen Richtung Schloss und Kirche Petri und Pauli. „Es gab wohl vorher ein Abstimmungsproblem“, erklärte ein Sprecher der Verkehrspolizei das Chaos. Vermutlich hatte die Baufirma die Genehmigung zur Sperrung der Chrysanderstraße erhalten, bevor für die Schlossstraße die Einbahnstraßenregelung in Richtung Osten geändert wurde oder bevor diese Änderung sich bis zur Genehmigungsbehörde herumgesprochen hatte.

Seit dem Dienstagnachmittag ist die Sperrung der Chrysanderstraße wieder aufgehoben, doch diese Entwarnung währt nicht gerade lange: Bereits am Donnerstag, 12. Mai, wird der vordere Teil der Chrysanderstraße von 6 bis 19 Uhr voll gesperrt, sodass eine Einfahrt aus Richtung Mohnhof nicht möglich ist. Hier werden fünf weitere Sielschächte und Hausanschlussleitungen saniert. Ein Notweg über Stahlplatten wird am Donnerstag allein für die Feuerwehr eingerichtet. Fußgänger können je nach Baufortschritt den links- oder rechtsseitigen Fußweg benutzen, Radfahrer müssen absteigen.