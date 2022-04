Dreiste Diebe stehlen Smart Cabrio in Lohbrügge

Diebe haben am Dienstag, 5. April, ein Auto in Lohbrügge gestohlen (Symbolbild).

Hamburg. Er stand auf einem Parkstreifen – doch am Dienstag war er plötzlich weg. Ein Smart Cabrio ist an der Goerdelerstraße in Lohbrügge gestohlen worden. Die Zahl der Kfz-Diebstähle im Bezirk Bergedorf ist seit Jahren jedoch eher rückläufig: 124 Fälle waren es noch 2017, 2021 „nur“ 75. Im ersten Quartal 2022 wurden bisher 16 Fälle gezählt – fast genauso viele wie im Vergleichzeitraum des Vorjahres (18).

Reifen aufgeschlitzt: 17 Räder beschädigt

Doch es gibt noch andere Täter, die ihr Unwesen in Bergedorf treiben: An mindestens 17 Fahrrädern haben Unbekannte sich an einer unbewachten Fahrradmietstation am Bockhorster Weg zu schaffen gemacht. In der Mehrheit wurden nach Informationen der Polizei Hamburg die Reifen aufgeschnitten. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 24. März bis 4. April. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7200 Euro. Die Polizei Bergedorf ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.