Konzert in Bergedorf

Konzert in Bergedorf Maggers United sind heiß auf die Bühne

Lesedauer: 3 Minuten

Vadder Morgana (v.l.), Boom, Kai Pirinha, Piet Mosh und Justin Time alias Maggers United sind am 16. Oktober zu Gast in der Klangbar.

Hamburger Kult-Band spielt am 16. Oktober ein Konzert in der Klangbar in Bergedorf. Tickets online reservieren.