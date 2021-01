Anzeigen gegen Corona-Gegner

"Aufklären über das Impfen" mobilisiert 36 Demonstranten am Montagabend in der Bergedorfer Innenstadt

Bergedorf. Unter dem Motto "Aufklärung über das Impfen" haben am vergangenen Montag Corona-Gegner in der Bergedorfer Innenstadt demonstriert. 36 Teilnehmer waren dem Versammlungsaufruf gefolgt. Sie sind gegen 18 Uhr auf dem Johann-Adolf-Hasse-Platz zusammengekommen und marschierten dann zur Alten Holstenstraße. Von dort marschierten sie wieder an den Ausgangspunkt zurück. Die Demonstration endete gegen 20 Uhr.

Die Polizei beschreibt den Versammlungsleiter als kooperationsbereit. Die Demonstranten haben überwiegend Mund-Nasen-Schutz getragen. Vier Teilnehmer verstießen gegen die Corona-Regeln, in dem sie den Mindestabstand nicht einhielten oder sich umarmten. Ihre Personalien sind von der Polizei aufgenommen worden. Wegen der Ordnungswidrigkeit müssen sie mit einem Bußgeldbescheid rechnen. 150 Euro sieht der Bußgeldkatalog bei diesen Verstößen vor. pö