Polizei umstellt ehemaliges Hotel – Einbrecher flüchtig

Hamburg. Die Polizei hat am Freitagnachmittag mit mehreren Beamten das ehemalige Commundo-Tagungshotel am Oberen Landweg umstellt. Zuvor hatte der Sicherheitsdienst, der das derzeit leerstehende Gebäude überwacht, eine eingeschlagene Fensterscheibe im Erdgeschoss entdeckt. Zudem fanden sich Einbruchsspuren in den ebenerdigen Büroräumen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der oder die Einbrecher noch im Gebäude befanden, umstellten Polizisten das Gelände. Mit Hunden wurde das achtstöckige Gebäude dann aufwendig durchsucht. Offenbar waren die Täter aber längst unerkannt geflüchtet.

Ehemaliges Hotel soll E-Sport-Zentrum werden

Das ehemalige Hotel steht seit Juni 2018 leer. In dem Gebäude soll ein Zentrum für Gaming und E-Sport sowie ein Cyber-Campus entstehen. Zunächst hatten die Investoren den Sommer in diesem Jahr für die Neueröffnung angepeilt, dies dürfte sich durch die Corona-Pandemie verzögern.