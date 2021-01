Mit elf Streifenwagen gegen Ruhestörer in Bergedorf

Hamburg. Mit einem Anruf wegen nächtlicher Ruhestörung und angeblichen Randalierens begann in der Nacht zum Sonntag auf der Bergedorfer Straße ein Polizeieinsatz, bei dem am Ende elf Streifenwagenbesatzungen aus Bergedorf, Billstedt und von der Bereitschaftspolizei beteiligt waren.

Gegen 3.30 Uhr meldete ein Anrufer, dass zwischen der Vierlandenstraße und Neuer Weg mehrere Personen auf der Fahrbahn lärmten und randalierten. Die Polizei kam zunächst mit zwei Streifenwagen, traf am Straßenrand zwei Männer und zwei Frauen (alle 20) an und machte sich daran, deren Personalien zu überprüfen. Da die beiden Männer darauf aggressiv reagierten, sprachen die Beamten gegen diese einen Platzverweis aus. Die Männer weigerten sich, den Platzverweis zu befolgen.

Nach Rangelei: Elf Streifenwagen im Einsatz

Den Versuch der Ordnungskräfte, einen der Männer in Gewahrsam zu nehmen, quittierten die beiden Frauen mit Beleidigungen und einer Rangelei. Als auch der zweite Mann sich tatkräftig einmischen wollte, setzten die Polizisten Pfefferspray ein, während ihre Kollegen Verstärkung anforderten.

Am Ende landete das Quartett in Arrestzellen der Bergedorfer Polizeiwache, wo die beiden Frauen recht zügig wieder frei kamen, die beiden anfangs noch immer aggressiven Männer erst Stunden später. Es gab Anzeigen wegen Widerstand, Beleidigung und versuchter Gefangenenbefreiung.

Böller-Schäden am Frascatiplatz und Edith-Stein-Platz

Schäden entstanden im Zuge der Böllerei zum Jahreswechsel am Frascatiplatz in Bergedorf und am Edith-Stein-Platz in Neuallermöhe. Am Frascatiplatz sprengten Unbekannte am Neujahrstag zwischen 17 und 23 Uhr einen Zigarettenautomaten und stahlen sämtliche Zigarettenschachteln bis auf eine. Am Edith-Stein-Platz wurde am Neujahrstag kurz nach 18 Uhr ein gesprengter Briefkasten entdeckt. Die Polizei stellte Dutzende Briefe sicher, die auf der Straße lagen. Zeugen melden sich unter 040/428 65 43 10. (tv)