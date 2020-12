TSG Bergedorf sucht Online-Trainer des Jahres

Hamburg. Ungewöhnliche Zeiten machen's möglich: Erstmals ehrt die TSG Bergedorf im Corona-Jahr 2020 bei ihrer Sportlerwahl die "Online-Presenter und -Projekte des Jahres". Noch bis zum 3. Januar kann im Internet unter www.tsg-bergedorf.de/wahlen2020 abgestimmt werden.

Bei den "Online-Presentern" stehen drei Frauen und zwei Männer zur Wahl, deren Sportkurse - wenn überhaupt - in diesem Jahr nur eingeschränkt stattfinden konnten. Sie beteiligen sich alternativ am bereits im Frühjahr aufgelegten "TSG Fit@Home"-Programm, das den Mitgliedern des Großsportvereins via Zoom am Bildschirm zu Hause geboten wird.

TSG Bergedorf: Wer ist Online-Trainer des Jahres?

Dazu zählt Ingrid Timmann. Die 71-Jährige ist Abteilungsleiterin Senioren. In Zeiten geschlossener Hallen und Sportstätten stand sie während des ersten Lockdowns im März und April bereits vor der Kamera. Auch dieser Tage sendet Ingrid Timmann zweimal in der Woche live, bringt vor allem die älteren Vereinsmitglieder mit ihren Kursen "Gymnastik 50+" oder "Rücken Fitness" ins Schwitzen.

Bei den "Online-Projekten des Jahres" stehen die digitalen Trainings und Turniere der Schachabteilung, die Freizeitvideos des Kids-Club, der Online-Adventskalender der Judo-Gemeinschaft Sachsenwald sowie die virtuell dokumentierte Trainings- und Wettkampfleistung der TSG-Triathleten Tri-Bandits zur Wahl.

"Rechnet man alle in 2020 bisher geleisteten Schwimm-, Rad- und Laufkilometer unserer Abteilung zusammen, so sind wir schon dreimal die Elbe von ihrer Quelle bis zur Nordseemündung entlang geschwommen, haben per Rad viermal die Welt umrundet und sind von Hamburg bis Kapstadt gelaufen", werben die Tri-Bandits. Alle Kandidaten werden auf der Webseite in einem kurzen Video und Text vorgestellt.

Auch wird der oder die "Ehrenamtler/in des Jahres"

Gesucht wird zudem der oder die "Ehrenamtler/in des Jahres". Die zwölf TSG-Kandidaten sind die Sieger der einzelnen Monate Januar bis Dezember.

Die Sieger werden beim digitalen Jahresempfang der TSG am 8. Januar geehrt. Unter allen Wahleinsendungen verlost der Verein zwei Gutscheine zum Brunch in der "time out"-Sportsbar am Billwerder Billdeich 607.