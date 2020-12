15.000 Euro für Bergedorfer Jazzclub White Cube

Bergedorf. Die Nachricht kam wie ein Weihnachtsgeschenk beim Jazzclub White Cube an: Als Hilfe zur Bewältigung der Corona-Krise erhält der Club an der Kurt-A.-Körber-Chaussee 73 vom Bundesverband Neustart Kultur15.000 Euro. "Dieses Geld können wir für einen zweiten Deckenlüfter, die WC-Sanierung und allerlei technisches Equipment etwa für Livestreams verwenden", sagt White Cube-Chef Joern Moeller erfreut.

Für alle Zeit gerettet ist der Club damit nach seinen Worten allerdings nicht. Denn laufende Betriebskosten können von der Spende nicht bestritten werden. "Und in diesen fiesen Corona-Zeiten kommen ja kaum Einnahmen herein." Das White Cube sei wie alle anderen Clubs und Bühnen auch weiterhin auf Spenden seiner Freunde und Unterstützer angewiesen.