Fast ohne Geld - einmal um die ganze Welt

Bergedorf. Wie viel Geld muss man für eine Weltreise sparen? Gar keins, meinen der Bergedorfer Nico Koch (22) und seine australische Freundin Krystal Brodie (21). Schon in vier Tagen, am 1. Januar, geht es los mit so wenig Geld wie möglich bis zum ersten großen Reiseziel Australien. Weder Kosten noch Corona-Beschränkungen könnten dieses Pärchen aufhalten.



Job und Wohnung sind zum 1.1.2021 gekündigt, zwei noch leere Rucksäcke stehen bereit. Viel mehr Plan gibt es nicht. Krystal und Nico organisieren nicht ewig herum oder lassen sich von stornierten Hotelbuchungen oder zu teuren Zugtickets aufhalten. „Jeder der reisen will, kann das auch“, fasst Krystal ihren Grundsatz zusammen. Sie ist bereits seit September 2019 mit ihrem Rucksack in Europa unterwegs. Zuletzt traf die Australierin dabei auf Nico in Bergedorf, der sich ihr kurzerhand anschloss.

Beide haben bereits reichlich Reise-Erfahrungen gesammelt

Auch Nico geht nicht zum ersten Mal auf große Tour. Er bereiste bereits 52 verschiedene Länder, darunter Finnland und Italien, aber auch den Irak oder den Süd-Sudan mitten in Afrika. Bisher allerdings finanzierte er diese Trips immer mit gespartem Geld, buchte natürlich den Hin- und auch den Rückflug, bevor es losging. Für 2020 standen eigentlich Ziele wie Somalia und die Malediven auf Nicos Liste, bis dann im März alle Flüge gestrichen wurden und seine Pläne zunichte machten. Statt zu reisen, arbeitete der gelernte Glas- und Gebäudereiniger: „Das war sehr frustrierend.“



Während ihn das Fernweh plagte, wunderte sich Nico, dass trotz der weltweiten Beschränkungen noch immer zahlreiche junge Reisende nach Hamburg kamen, stets auf der Suche nach einer günstigen Unterkunft. Natürlich bot er diesen Backpackern seine Wohnzimmercouch als kostenlose Übernachtungsmöglichkeit an - und so traf er Krystal.

Nur für den Notfall haben sie etwas Geld dabei

„Damals dachte Nico, er würde 15 Jahre brauchen, um alle Länder der Welt zu sehen“, erinnert sich die Australierin an eines ihrer ersten Gespräche. Und lacht. Denn durch Krystal hat er eine ganz andere Art des Reisens kennengelernt. Ihre Philosophie: Statt teure Hostels zu bezahlen, auf die Gastfreundschaft der Einheimischen setzen, oder ins Zelt ziehen. Anstatt Flug- und Zugtickets zu kaufen, möglichst trampen. Und statt Essen im Supermarkt zu kaufen - oder gar ein Restaurant zu besuchen - lieber Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten. Nur für den Notfall werden die beiden etwas Geld dabei haben. Sicher ist sicher.



Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu retten, bedeutet für die beiden auch mal Weggeworfenes wieder aus dem Müllcontainer hinter dem Supermarkt zu fischen oder bei Restaurants zu fragen, ob am Ende des Abends eigentlich gutes Essen in der Tonne landet. „Es gibt Früchte, die werden aus Peru oder Spanien importiert, und dann hier einfach weggeworfen. Das ist wirklich schlimm“, sagt Krystal. Sie versuche, so viel wie möglich zu „recyceln“. Mit Nico an ihrer Seite wird es zudem etwas mehr Geld in der Notfalltasche geben: Er nimmt seine Fensterputz-Utensilien mit auf die Weltreise, um sich gelegentlich eine Mahlzeit erarbeiten zu können.

Im September haben sie eine Probe-Reise gemacht

„Wir mussten natürlich erst einmal herausfinden, ob wir zusammen so reisen können“, erzählt der Bergedorfer. Deshalb haben sie im September probeweise für drei Wochen Polen, die Slowakei, Litauen und Zypern erkunden. Zu Fuß und per Anhalter, mit Zelt und so wenig Geld wie möglich. Ergebnis: Alles funktionierte perfekt - auch als Paar. „Ein Anhalter überließ uns sogar seine kleine Wohnung und bestand darauf, bei seiner Mutter zu übernachten“, berichtet Nico.

Wie ihnen in dieser Zeit die Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft entgegenschlug, könnten sie ewig erzählen. Dabei scheint auch immer wieder ihre Vorfreude auf ihr nächstes Vorhaben durch: Sind die Rücksäcke am Neujahrstag gepackt, müssen die beiden nur noch ihr Pappschild schreiben und sich mit ausgestrecktem Daumen an den Fahrbahnrand stellen. Mitgenommen wird nur das Nötigste, denn Krystal und Nico wissen: Gastfreundschaft ist auf der ganzen Welt zu Hause.

Die Zwei teilen alle Reiseerlebnisse auf Instagram unter kangaroo_in_lederhosen ​