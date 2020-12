Illegale Weihnachtsfeier in Bergedorf: Firmenchef muss Bußgeld zahlen

Weihnachtsfeier trotz Corona-Regeln? Nach Hinweisen rückte die Polizei zu einer Firma in einem Gewerbegebiet in Allermöhe aus.

Hamburg. Bei einer Firma im Gewerbegebiet Allermöhe hat die Polizei Hamburg am Mittwoch, 23. Dezember, die Einhaltung der Vorschriften zur Eindämmung der Corona-Pandemie kontrolliert (wir berichteten). Die Beamten hatten Hinweise auf eine größere Weihnachtsfeier erhalten.

Das Amt für Arbeitsschutz hat die weiteren Ermittlungen übernommen, nachdem auf dem Firmengelände am Dwengerkamp ein Alkoholausschank festgestellt worden war und Personen ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz angetroffen wurden.

Viel Alkohol und keine Masken bei illegaler Weihnachtsfeier

Bereits in der Vorwoche soll es bei der Firma zu Verstößen gegen die Corona-Eindämmungsverordnung gekommen sein. Als Beamte des Gesundheitsamtes, des Verbraucherschutzes und der Polizei am Mittwochnachmittag dort eintrafen, konnten noch einige Mitarbeiter angetroffen werden, die offenbar mit Aufräumarbeiten nach einer Feierlichkeit beschäftigt waren. Keine der anwesenden Personen trug hierbei eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In welcher Höhe das zu zahlende Bußgeld liegt, liegt im Ermessen der Bußgeldstelle. Außerdem wurde mit dem Firmenchef nach Auskunft der Polizei "ein normenverdeutlichendes Gespräch geführt". Ihm wurden also die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus erklärt – und die Folgen für ihn, wenn er sich nicht an die Regeln hält. Er muss nun mit einem juristischen Nachspiel rechnen.

Polizei Hamburg kontrolliert Einhaltung der Corona-Regeln

Die Polizei wird auch zukünftig Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften der Eindämmungsverordnung durchführen, teilte die Pressestelle mit. Und: Die Vorgaben der Eindämmungsverordnung werden weiterhin von der überwiegenden Mehrheit Bevölkerung akzeptiert und eingehalten. Nur in wenigen Fällen mussten Polizeibeamte über die Weihnachtstage einschreiten.