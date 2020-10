Bergedorf Kein zweistündiger sogenannter Deutschlandtakt bei Fernzügen in Bergedorf, sondern weiter täglich nur ein einziges IC-Zugpaar zwischen Hamburg und Berlin, das hier hält – die Deutsche Bahn hat diese Entscheidung für den Winterfahrplan 2020/21 jetzt begründet.

Neuer Winterfahrplan: keine weiteren Fernzüge in Begedorf

„Bergedorf verfügt über schnelle und eng getaktete Nahverkehrs- und S-Bahnanbindungen und ist somit über das Schienendrehkreuz Hamburg sehr gut in das nationale und internationale Fernverkehrsnetz eingebunden“, so eine Bahnsprecherin. Zusätzliche Zugfahrten zwischen Hamburg und Berlin sollen allein in Hamburg-Altona, Hamburg-Hauptbahnhof, Berlin-Spandau und Berlin-Hauptbahnhof halten, da diese neuen Verbindungen insbesondere auf die Nachfrage zwischen den beiden größten deutschen Metropolen ausgerichtet seien.

„Gleichzeitig bevorzugt die deutliche Mehrheit der Fahrgäste zwischen Hamburg und Berlin schnelle Verbindungen. Daher sind aktuell keine weiteren Unterwegshalte wie beispielsweise in Hamburg-Bergedorf vorgesehen.“