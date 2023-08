Erinnerungen an Hella-Brause und besondere Lakritz-Taler

Altengamme. An seine Kindheit in Altengamme hat Tobias Gätke noch so manch Erinnerung. So auch an die kleinen Läden, die früher die Straßen in dem Vierländer Dorf prägten: Etwa das Kaufhaus Ilse Lilie oder die Gaststätte Elli Bröcken, bei der es nicht nur Hella-Brause und Pepsi-Cola, sondern auch einzeln abgepackte Lakritz Taler gab, wie Tobias Gätke in dem Vorwort zu „Handel & Handwerk in Hamburg-Altengamme“ schreibt.

So sieht das Cover des Buches aus, das Ewald Hamburg gemeinsam mit Tobias Gätke gestaltet hat.

Foto: Lena Diekmann

Gemeinsam mit Malermeister Ewald Hamburg hat der Fotograf das Buchprojekt verwirklicht, das Ende vergangenen Jahres veröffentlicht wurde. Auf mehr als 400 Seiten sind neben Beschreibungen der verschiedenen Betriebe auch gut 750 Bilder von Firmen, Gebäuden und den damit verbunden Menschen enthalten. Teilweise existieren sie bis heute, viele aber sind auch schon längst geschlossen. „Früher gab es in Altengamme allein etwa 90 Handwerksbetriebe“, stellt Ewald Hamburg fest.

Buch führt auf mehr als 400 Seiten durch das Altengamme vergangener Zeiten

Um das Buch und die enthaltenen Geschichten vorzustellen, ist Tobias Gätke am Mittwoch, 23. August, bei den Landfrauen Altengamme zu Gast. Die Lesung beginnt um 17 Uhr im Sportlerheim des SV Altengamme (Gammer Weg 49a). Dabei sollen auch Bilder gezeigt werden, die nicht im Buch enthalten sind, verraten die Landfrauen. Auch Ewald Hamburg und seine Ehefrau Christa werden dann dabei sein, um Fragen aus dem Publikum zu beantworten.

Die Teilnahme kostet 5 Euro für Landfrauen und 10 Euro für Gäste. Auch Männer sind ausdrücklich willkommen, betonen die Landfrauen. Im Eintritt ist auch ein kleines Abendbrot mit belegten Broten enthalten. Getränke können vor Ort gekauft werden. Damit die Landfrauen wissen, wie viele Brote sie schmieren müssen, ist eine Anmeldung erbeten bei Manuela Denker unter Telefon 040/723 59 20. Auch das Buch kann vor Ort gekauft werden.

